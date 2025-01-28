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Коммерсантъ FM
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Власти РФ и Сирии договорились продолжать переговоры по российским базам

В Дамаске прошли переговоры между российской межведомственной делегацией и главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Встреча длилась около трех часов. По итогам переговоров заместитель главы МИДа России Михаил Богданов сказал, что изменений в российском присутствии в Сирии нет.

«Пока ничего не меняется. Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Особое внимание на встрече, сказал господин Богданов, уделялось торгово-экономическим связям. Он напомнил о вкладе СССР и России в развитие сирийской инфраструктуры. «Все это делалось и есть наша готовность продолжать, в соответствии с договоренностями уже с новыми властями Сирии»,— отметил замглавы российского МИДа.

В переговорах участвовали министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа, старший брат Ахмеда аш-Шараа. «Встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация»,— добавил господин Богданов.

О геополитических последствиях смены власти в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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