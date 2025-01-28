Путин заявил о необходимости открыть небо для гражданских беспилотников

Президент Владимир Путин заявил, что Россия должна быть самодостаточной в сфере производства гражданских беспилотников, а также обеспечивать ими промышленность и экономику. Правительству он поручил до 30 апреля подготовить предложения о разрешении на полеты дронов в тех регионах, где это безопасно.

«Необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников… Это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли. Считаю, что в тех регионах, где это оправданно по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты дронов»,— сказал Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации. Запись опубликована в Telegram-канале Кремля.

К 1 июня правительство также должно принять все документы для введения нового класса воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Формирование долгосрочного госзаказа в сфере БПЛА должно быть комплексным, добавил Владимир Путин. Он также заявил, что к 2030 году Россия должна войти в число стран, лидирующих в сфере беспилотных авиационных систем.

По словам главы государства, у России есть необходимые ресурсы для развития беспилотной авиации. Он добавил, что отрасль должна стать одной из ключевых в технологическом развитии страны. Как уточнил Владимир Путин, в 2024 году производство гражданских беспилотников выросло в 2,5 раза.

В августе «Ъ» писал, что производители беспилотников не могут получить средства по государственному гражданскому заказу в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». По словам источников, на тот момент было переведено менее 1% от общей суммы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотная бюрократия».