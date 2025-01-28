Главные новости за 28 января. Кубань, Крым, Адыгея

Скандально известная экс-судья из Краснодара Елена Хахалева, задержанная в аэропорту Баку, будет экстрадирована в Россию после решения суда.

Конституционный суд России вынес решение по жалобе садоводов на массовое изъятие участков в нацпарке Сочи. Инстанция обязала ведомство проверить сроки исковой давности и добросовестность приобретения и в случае необходимости компенсировать потери землевладельцам.

Ленинский районный суд Краснодара заключил под стражу 19-летнего жителя Динского района, обвиняемого в серии поджогов в ресторанах краевого центра.

ГК «Аэродинамика» назвала недостоверной информацию о возможном открытии аэропорта Краснодара и Анапы после того, на рекрутинговых сайтах появились вакансии о работе в эти воздушные гавани.

В отношении жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации. Его задержали при извлечении взрывчатки из тайника.

Вечером 28 января в Краснодаре произошел второй за день провал грунта на ул. Московской. Из-за первого провала движение трамваев остановилось на два часа.

Союз журналистов Кубани инициировал присвоение двум улицам Краснодара имен военного корреспондента Бориса Максудова и многолетнего руководителя корпункта ТАСС Виктора Жилякова.

С 29 января на участке ул. Дзержинского между улицами Грибоедова и Нахимова введут временную схему движения. Здесь начнут строить новый подземный переход.

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев оценил шансы своей команды на чемпионство. По его словам, футболисты настроены на победу и готовы прикладывать максимум усилий.