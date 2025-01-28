В Краснодаре увековечат память военкора Максудова и журналиста Жилякова

Союз журналистов Кубани инициировал присвоение двум улицам Краснодара имен военного корреспондента Бориса Максудова и многолетнего руководителя корпункта ТАСС Виктора Жилякова. Об этом сообщили в союзе. В настоящее время ведется сбор и подготовка необходимых документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Борис Максудов начинал свою деятельность в ГТРК «Сочи», трудился собственным корреспондентом «Нового Телевидения Кубани» и телеканала «Россия 24». Военный корреспондент погиб при выполнении профессиональных обязанностей в зоне специальной военной операции в ноябре 2023 года. Указом президента РФ Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно.

Виктор Жиляков посвятил много лет работе в информационном агентстве ТАСС, в том числе руководил представительством ТАСС в Сочи и Краснодарском крае. Умер в июле 2023 года в Краснодарском крае.

Лия Пацан