Задержанную в Баку экс-судью Елену Хахалеву экстрадируют в РФ по решению суда

Скандально известная экс-судья из Краснодара Елена Хахалева, задержанная в аэропорту Баку, будет экстрадирована в Россию после решения суда, сообщили «РИА Новости» в азербайджанских правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

По данным источника агентства, Елена Хахалева намеревалась улететь из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в международном розыске.

В конце 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) санкционировала уголовное преследование судьи Елены Хахалевой по представлению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Главным следственным управлением СКР Елена Хахалева заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и 292 («Мошенничество» и «Служебный подлог») УК РФ.

В 2022 году суд в Ростове-на-Дону заочно отправил ее под арест. При задержании на территории России или в случае выдачи из-за границы она будет отправлена в СИЗО на два месяца.

Следствие утверждает, что с 2016 по 2019 год Елена Хахалева отсутствовала на работе без уважительных причин 128 дней. Все эти дни были отмечены в табеле как рабочие, и за них ей начислялась зарплата. Елена Хахалева объясняла свои отлучки тем, что с разрешения руководства Краснодарского краевого суда ездила в Москву и Сочи для решения проблем после публикации скандальных материалов о ней и других краснодарских судьях. Елена Хахалева получила известность в 2017 году после свадьбы ее дочери, где выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Торжество, по данным СМИ, обошлось в $2 млн.

Наталья Решетняк