На улице Дзержинского в Краснодаре начали строить подземный переход

С 29 января на участке улице Дзержинского между улицами Грибоедова и Нахимова введут временную схему движения. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Ограничения связаны с первым этапом строительства подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Дзержинского и Лазарева. Движение в сторону центра частично ограничат, но количество полос в каждом направлении сохранится. На месте установят знаки и информационные таблички.

После завершения работ планируют ликвидировать наземный переход в районе улицы Нахимова. В ведомстве отметили, что принятая мера позволит снизить заторы и обеспечить непрерывное движение автомобилей.

Нурий Бзасежев