На улице Дзержинского в Краснодаре начали строить подземный переход
С 29 января на участке улице Дзержинского между улицами Грибоедова и Нахимова введут временную схему движения. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара
Ограничения связаны с первым этапом строительства подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Дзержинского и Лазарева. Движение в сторону центра частично ограничат, но количество полос в каждом направлении сохранится. На месте установят знаки и информационные таблички.
После завершения работ планируют ликвидировать наземный переход в районе улицы Нахимова. В ведомстве отметили, что принятая мера позволит снизить заторы и обеспечить непрерывное движение автомобилей.