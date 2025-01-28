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На улице Дзержинского в Краснодаре начали строить подземный переход

С 29 января на участке улице Дзержинского между улицами Грибоедова и Нахимова введут временную схему движения. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Ограничения связаны с первым этапом строительства подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Дзержинского и Лазарева. Движение в сторону центра частично ограничат, но количество полос в каждом направлении сохранится. На месте установят знаки и информационные таблички.

После завершения работ планируют ликвидировать наземный переход в районе улицы Нахимова. В ведомстве отметили, что принятая мера позволит снизить заторы и обеспечить непрерывное движение автомобилей.

Нурий Бзасежев

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