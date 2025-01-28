ФСБ задержала жителя Новороссийска у тайника со взрывчаткой

В отношении жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на кубанское УФСБ РФ, мужчину задержали при извлечении из тайника взрывчатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

Сотрудники ФСБ установили, что житель Новороссийска 1990 года рождения связался в Telegram с представителями проукраинской террористической организации. Куратор поручил ему забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде закладки для дальнейшей подготовки к теракту. Новороссиец выполнил задание, после чего его сразу задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина