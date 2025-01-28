Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы команды на чемпионство

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев, оценивая шансы команды на чемпионство, отметил, что футболисты настроены на победу и готовы прикладывать максимум усилий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Верим ли мы в чемпионство "Краснодара"? Конечно же, верим. Я вижу это по каждому футболисту и по той атмосфере, которая есть в команде»,— сказал Мурад Мусаев в интервью «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков в 18 матчах. На втором месте идет санкт-петербургский «Зенит», также с 39 очками, а третье место занимает московский «Спартак» с 37 очками. В зоне вылета находятся «Оренбург» и «Ахмат».

Лия Пацан