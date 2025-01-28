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В Краснодаре на Московской обнаружили второй провал грунта за день

Вечером 28 января в Краснодаре произошел второй за день провал грунта на ул. Московской. Как сообщает городской департамент транспорта, маршруты №5, 8, 15, 21 и 22 были сперва перенаправлены до ул. Декабристов. По состоянию на 18:13, движение восстановлено до ул. Петра Метальникова.

Фото: t.me / krasnodar_tram

Фото: t.me / krasnodar_tram

Первый провал грунта произошел утром на участке Московской между улицами Зиповской и 40 лет Победы. Специалисты оперативно провели работы по засыпке образовавшейся ямы.

Движение трамваев возобновили через два часа после остановки.

Анна Гречко

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