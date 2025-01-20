Особо охраняемый нефтепродукт

Проект рекультивации ООПТ регионального значения «Винновская роща» в Ульяновске может быть признан не достигшим целевых показателей. По результатам анализов, примеси нефтепродуктов в воде на выходе очистных сооружений в 88 раз превышают предельно-допустимую концентрацию (ПДК). Проверку по этому поводу уже ведет природоохранная прокуратура. В региональном минприроды отказываются принимать на свой баланс такой объект и пока не знают, что с этим делать дальше. Между тем работы уже приняты «Ульяновскоблстройзаказчиком» (ОГКУ УОСЗ). В УОСЗ заявляют, что выполненные работы соответствуют проекту, и в том, что очистные не справляются, может быть вина проектантов. Эксперты отмечают, что проект был изначально неэффективным, и, прежде чем ликвидировать накопленный вред, необходимо найти его источник, а инициировать этот вопрос должен губернатор региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результаты лабораторных анализов показали, что примеси нефтепродуктов на выходе из очистных превышают ПДК в 88 раз

Фото: Дмитрий Тарасов Результаты лабораторных анализов показали, что примеси нефтепродуктов на выходе из очистных превышают ПДК в 88 раз

Фото: Дмитрий Тарасов

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку обстоятельств приемки работ по госконтракту на ликвидацию накопленного вреда (нефтезагрязнения) в ООПТ регионального значения «Винновская роща» (Ульяновск). Проверка начата «в связи с недостижением требуемых показателей госконтракта», сообщили в понедельник на запрос «Ъ» в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре (ВМПП, г. Тверь). Подробностей проверки в ВМПП не сообщили. Однако источники сообщили «Ъ», что ульяновский филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО (ФГБУ) провел анализ проб воды на выходе из установленных в ООПТ очистных сооружений (копия заключения филиала ЦЛАТИ №113 от 27.12.2024 имеется в распоряжении редакции). Результаты анализов оказались негативными: уровень загрязнения воды нефтепродуктами превышает ПДК в 88 раз. При этом сами работы по госконтракту уже приняты «Ульяновскоблстройзаказчиком» (ОГКУ).

Контракт стоимостью 256 млн руб. на рекультивацию ООПТ в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» исполнялся подрядчиком АО «ТСНРУ» (Татарское специальное научно-реставрационное управление), субподрядчик — ООО «Димстройинвест», заказчик — УОСЗ. Цель проекта — ликвидация загрязнения территории ООПТ нефтепродуктами и недопущение попадания нефтепродуктов в Волгу. Исполнитель работ должен был удалить загрязненный грунт, завести в специальные трубы ручьи и 17 родников, установить очистные сооружения. Проект разрабатывало ЗАО «Спецгеоэкология» (Москва) по заказу регионального минприроды. Необходимость реализации проекта активно защищала экс-министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина.

Нефтепродукты в родниках ООПТ появляются, по утверждению экологов, из-за подземной нефтяной «линзы» (локального скопления жидкости), которая образовалась 50 лет назад, когда на территории РЖД из-за аварии сотни тонн солярки вылились на землю. Выяснить точное местоположение «линзы» не удается, поскольку РЖД не разрешает проводить исследования на своей территории.

Работы были начаты в 2022 году и должны были завершиться в ноябре 2023 года, однако контракт был продлен до конца 2024 года.

Уже в конце декабря минувшего года общественные активисты сообщали, что у них есть сомнения по работе очистных сооружений, поскольку вода на выходе все равно течет мутная, с примесями и имеет стойкий запах нефтепродуктов.

Согласно заключению ульяновского филиала ЦЛАТИ, обнаружено превышение ПДК по целому ряду примесей, в первую очередь — по нефтепродуктам. На выходе очистных сооружений южной группы родников обнаружено превышение ПДК по сульфат-ионам — в 2,18 раз, меди — в 2,4 раза, марганцу — в 13 раз, стронцию — в 2,1 раза; на выходе с очистных северной группы обнаружено превышение по марганцу в 20 раз, по стронцию — в 3,5 раза, по нефтепродуктам — в 88 раз. Отобранные пробы поверхностных вод на четвертом участке северной группы показали превышение ПДК по нефтепродуктам в 84 раза, по ртути — в 27 раз. На втором участке северной группы превышение по меди составило 12 ПДК, по нефтепродуктам — 8,2 ПДК, по ртути —10 ПДК. На первом участке южной группы родников (до слияния ручьев) превышение по меди составило 22 ПДК. В накопительном водоеме (после очистных) примеси нефтепродуктов превысили ПДК в 24 раза, по меди — в 4 раза.

При этом в акте приемки работ от АО ТСНРУ комиссией УОСЗ (копия есть в распоряжении «Ъ») отмечается, что работы выполнены «в соответствии с проектной документацией», отвечают санэпиднормам и экологическим требованиям, «соответствуют требованиям по ликвидации накопленного вреда». Представители Росприроднадзора и регионального минприроды участия в комиссии не принимали (по данным «Ъ», минприроды отказалось от участия в подписании акта).

Получить комментарии филиала ЦЛАТИ не удалось — на запрос «Ъ» ведомство не ответило.

Ведущий инженер УОСЗ Андрей Трофимов, курирующий проект как представитель заказчика, сказал «Ъ», что при приемке работ «замечаний практически не было», «работы выполнены в полном соответствии с документацией проекта». При этом господин Трофимов подтвердил «Ъ», что, согласно заключению ЦЛАТИ, превышение ПДК по примесям и особенно по нефтепродуктам «действительно есть». Однако он отмечает, что УОСЗ проверял только исполнение работ в соответствии с проектной документацией, «то, что предписано проектом». «А насколько был правильным проект, что там было заложено, могут ли такие сооружения обеспечить очистку — этого мы не знаем. Очистка есть, но она не достигает требуемого уровня, а вода на выходе, по требованиям, должна быть такой, как для рыбохозяйств», — сказал собеседник, заметив, что, по словам специалистов, «здесь должны быть очистные совершенно другого класса». Он также заметил, что сам был удивлен, «как можно было формировать такой проект без исследования всех источников и выявления, откуда в родники попадают нефтепродукты».

Известно, что очистные пока не переданы на баланс регионального минприроды, как это предполагалось. Минприроды до сих пор не подписало документы, направленные в министерство от УОСЗ. Получить ответы министерства о дальнейших действиях ведомства в ситуации, когда основная цель проекта не достигнута, не удалось. На запрос «Ъ» ведомство не ответило. Замминистра Наталья Аюкаева сказала «Ъ», что «министерство пока ничего не приняло», что делать дальше, она пока также не знает.

Советник губернатора по экологии, глава профильной комиссии Общественной палаты региона Лев Левитас считает правильным, что работы приняты, несмотря на отрицательное заключение ЦЛАТИ, поскольку «то, что было указано в проектной документации, то и исполнено». «А вот когда разрабатывали проект очистных сооружений, видимо, что-то где-то не учли. И то, что не достигли целевых показателей, это уже вина проекта, а не исполнителей», — сказал советник губернатора. Он считает, что дальше надо будет вести реконструкцию очистных сооружений, заказывать новый проект. «Но пока не будет найден источник нефтезагрязнения, никакая реконструкция очистных нам все равно ничего не даст, пока РЖД не даст обследовать полностью всю ее территорию, ничего не добьемся, и это будет пустая трата федеральных бюджетных денег»,— подчеркнул господин Левитас.

Экс-глава регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин заметил, что эксперты изначально сомневались в эффективности проекта рекультивации ООПТ «Винновская роща», отмечая, что прежде надо устранить источник появления нефтепродуктов, который снова загрязнит воду и грунт. «Цели проекта не достигнуты, и теперь нужно понять, кто будет отвечать за зарытые в землю в буквальном смысле сотни миллионов рублей. Если в техзадании не указано, какого уровня чистоты воды необходимо достичь, исполнив проект, то тогда подрядчик не виноват, и ответственность будет лежать на разработчике проекта. Если же эти показатели в ТЗ были определены, то тогда доработку очистных придется делать за счет исполнителя работ. В любом случае разобраться в этом сможет только прокуратура»,— сказал господин Каплин. Он также отметил, что вопрос поиска нефтеносной «линзы» назрел, его необходимо решать на федеральном уровне, и инициировать его должен губернатор региона.

Между тем, как ранее сообщал «Ъ», следственные органы регионального УМВД продолжают расследование возбужденного в декабре уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере при выполнении госконтракта по рекультивации «Винновской рощи». По версии следствия, представитель «Димстройнвеста» при вывозе загрязненного грунта вносил в отчетную документацию ложные данные.

Сергей Титов, Ульяновск