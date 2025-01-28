Суд над бывшими сотрудниками УФСИН и возврат 87 млн за обучение в онлайн-университете

В Татарстане бывший начальник исправительной колонии и его заместитель предстанут перед судом за коррупцию. По версии следователей, в 2022–2023 годах по указанию обвиняемых один из осужденных приобрел за свой счет стройматериалы для ремонта колонии на сумму 785 тыс. руб.

В Татарстане студенты онлайн-университета в Иннополисе получили назад 87 млн руб., которые были потрачены на обучение. От обучающихся поступали жалобы на то, что изначально после обучения им обещали трудоустройство, но после заключения договора условия менялись.

На портале Госсовета Татарстана опубликован законопроект, запрещающий усыновление детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола. Документ находится на предварительном рассмотрении.

В столице Марий Эл завершили капитальный ремонт левого крыла Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая. С 2022 года на отделочные работы из республиканского бюджета было выделено более 50 млн руб.

В Черемшанском районе Татарстана прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух сотрудников местного отделения ГИБДД. Их обвиняют в вымогательстве взяток у грузоперевозчиков.

Падение дефицита кадров в Татарстане произойдет в течение 3–5 лет. Причиной этого называется рост производительности труда.

В Чувашии оперативники ФСБ пресекли оптовый канал сбыта нелегальной алкогольной продукции. Контрафактный алкоголь в дальнейшем планировалось продавать в одной из сети магазинов республики.

Фигуристка Камила Валиева может вернуться к тренировкам до окончания срока своей дисквалификации. РУСАДА прорабатывает вопрос о досрочном возвращении спортсменки.

Артём Дергунов