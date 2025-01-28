В Татарстане осудят бывшего начальника ИК и его заместителя за коррупцию

В Татарстане бывший начальник исправительной колонии № 5 и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии следствия, в 2022–2023 годах по указанию обвиняемых осужденный приобрел за свой счет строительные материалы для ремонта колонии на сумму не менее 785 тыс. руб. После этого фигуранты вынудили поставлявшего в колонию продукты питания индивидуального предпринимателя передавать осужденному часть получаемой прибыли.

Также установлено, что начальник колонии и его заместитель получали от осужденных взятки в виде мобильных телефонов и беспроводных наушников за общее покровительство и другие действия.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в суд направили дело руководителя ИК № 2 УФСИН, который дал поручение осужденному купить 200 белых тюльпанов для сотрудниц учреждения на 8 Марта, рассмотрят в суде.

Диана Соловьёва