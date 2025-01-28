В Татарстане вернули 87 млн руб. студентам онлайн-университета в Иннополисе

В Татарстане рассмотрели обращения граждан, заключивших договор с онлайн-университетом в Иннополисе, и вернули обратившимся 87 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

В ведомстве сообщили, что в 2024 году от граждан неоднократно поступали жалобы на компанию «ЭдЭкс», которая оказывает платные образовательные услуги по обучению IT-технологиям в онлайн-университете Urban University.

В обращениях говорится, что организация обещала обучение с последующим трудоустройством, но после заключения договора условия менялись. Граждане брали кредиты на обучение, а когда хотели расторгнуть договор и вернуть деньги, университет затягивал время. Обратившимся вернули денежные средства в размере более 87 млн руб.

Диана Соловьёва