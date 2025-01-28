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Дефицит кадров в Татарстане уменьшится в течение 3–5 лет

Дефицит кадров в Татарстане пойдет на спад через 3–5 лет за счет роста производительности труда. Об этом «РБК-Татарстан» рассказал председатель оргкомитета саммита HR-директоров, основатель Клуба крупнейших работодателей Александр Лебедев.

Дефицит кадров в Татарстане уменьшится в течение 3–5 лет

Дефицит кадров в Татарстане уменьшится в течение 3–5 лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дефицит кадров в Татарстане уменьшится в течение 3–5 лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению господина Лебедева, в компаниях будет разворачиваться автоматизация и применение ИИ (искусственного интеллекта). Это позволит уменьшить потребность в человеческих ресурсах и освободить некоторое количество рабочих рук, чтобы они могли решать иные задачи.

Для некоторых категорий работников инновационность того места, где они трудятся, является важной мотивацией.

«Эффект от инноваций заключается в повышении производительности труда. Она будет ускоряться за счет новейших технологий и принимаемых организационных мер», — сказал Лебедев.

Однако сам этот процесс длительный. Поэтому значимые результаты дефицита рабочей силы могут быть достигнуты через 3–5 лет.

Артём Дергунов

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