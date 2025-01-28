В Йошкар-Оле завершили капремонт левого крыла колледжа культуры за 50 млн рублей

В Йошкар-Оле завершили капитальный ремонт левого крыла Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая. С 2022 года из республиканского бюджета на ремонт было выделено более 50 млн руб. Об этом сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.

«За это время заменили кровлю, инженерные коммуникации, укрепили фундамент, отремонтировали фойе, коридоры, спортивный зал, учебные классы», — говорится в сообщении главы республики.

В 2025 году планируется начать ремонт помещений правого крыла колледжа и благоустройство внутреннего двора.

Артём Дергунов