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В Татарстане передали в суд дела сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взяток

Прокуратура Черемшанского района утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух сотрудников местного отделения ГИБДД, обвиняемых в вымогательстве взяток с грузоперевозчиков. Общая сумма незаконных выплат составила более 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, начальник отделения ГИБДД с августа по октябрь 2021 года требовал у одного из перевозчиков 34 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности и беспрепятственный проезд по территории Черемшанского района. Его подчиненный, действуя с 2021 по 2023 год, вымогал деньги у руководителей двух других транспортных компаний. В результате он получил более 167 тыс. руб. от одного перевозчика и свыше 142 тыс. руб. от другого.

Уголовные дела, в которых сотрудники ГИБДД обвиняются по статье 290 УК РФ (получение взятки), направлены в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Также в суд переданы дела троих взяткодателей, которым предъявлены обвинения по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Анар Зейналов

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