Сотрудники ФСБ Чувашии пресекли оптовый канал сбыта нелегального алкоголя

В Чувашии оперативники ФСБ пресекли оптовый канал сбыта нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашской Республике.

По версии следствия, алкоголь был куплен в 2024 году в Самарской и Ростовской областях для последующей продажи в одной из сети магазинов республики. Со склада было изъято 4 тыс. бутылок алкоголя под товарными знаками различных производителей без маркировки и 7 тыс. литров суррогатного алкоголя на сумму более 5,6 млн руб.

В отношении фигуранта из Новочебоксарска, причастного к организации доставки и сбыту нелегального алкоголя, возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Артём Дергунов