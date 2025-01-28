Ватикан предупредил о «тени зла» искусственного интеллекта

Создаваемые искусственным интеллектом фейковые медиа могут постепенно подорвать основы общества, говорится в новом документе по этике искусственного интеллекта (ИИ), написанном двумя департаментами Ватикана и одобренном папой Римским Франциском.

«Эта проблема требует тщательного регулирования, так как дезинформация… может распространяться непреднамеренно, подпитывая политическую поляризацию и социальные волнения»,— говорится в документе дикастерий доктрины веры и культуры и образования Antiqua et nova (старое и новое знание).

Святой престол также заявил об «этической проблеме» в сосредоточении «большей части основных приложений ИИ в руках нескольких влиятельных компаний», которая несет в себе «тень зла» из-за своей способности распространять дезинформацию. ИИ «остается машиной, которая не несет моральную ответственность, в отличие от тех, кто ее проектирует и использует», отметили там.

В Ватикане считают, что ИИ должен служить человеку, но не заменять его. Богословы предупредили, что искусственный интеллект не в состоянии «переживать чувства и мыслить», а «притязание на замену Бога собственным творением» они назвали идолопоклонством.

Отметим, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал неконтролируемое развитие ИИ экзистенциальной угрозой современности. ИИ, по его словам, может усугубить неравенство в обществе и нарушить экономические процессы.