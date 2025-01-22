Генсек ООН Гутерриш назвал искусственный интеллект неконтролируемой угрозой

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал климатический кризис и неконтролируемое развитие искусственного интеллекта (ИИ) экзистенциальными угрозами современности. ИИ, по его словам, может усугубить неравенство в обществе и нарушить экономические процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP

«Сегодня мы сталкиваемся с двумя новыми и серьезными угрозами, которые требуют гораздо большего внимания и действий со стороны мирового сообщества, поскольку они грозят перевернуть привычную нам жизнь,— это климатический кризис и неуправляемое расширение возможностей искусственного интеллекта»,— сказал Антониу Гуттериш на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по сайту ООН).

При этом генсек ООН отметил, что ИИ позволяет решать проблемы в сферах образования, медицины, сельского хозяйства. Он напомнил, что в сентябре 2024 года страны—члены организации приняли соглашение об управлении ИИ.

Климатический кризис, как сказал Антониу Гутерриш, стремительно набирает обороты. Он обратил внимание, что в 2024 году средняя температура Земли впервые поднялась на 1,5°C выше доиндустриального уровня. В связи с этим господин Гутерриш призвал правительства всех стран разработать новые меры по борьбе с глобальным потеплением.

Подробнее — в материале «Ъ» «ИИ восполнил кадровый ресурс».