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Коммерсантъ FM
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И. о. президента Абхазии обратился к Путину из-за «нагнетания негатива» в СМИ

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в обращении к президенту России Владимиру Путину попросил его «оказать всестороннее содействие» и ограничить распространение недостоверной информации о ситуации в республике. По утверждению господина Бганбы, в российских СМИ упоминаются абхазские политические силы, «стремящиеся подорвать» отношения с Россией.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Считаю, что дальнейшее распространение недостоверной информации и искусственное нагнетание негативного фона могут нанести вред доверительным отношениям между нашими братскими народами. В связи с этим прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России»,— говорится в обращении.

Валерий Бганба отметил, что все кандидаты, участвующие в выборах президента Абхазии, «единодушно выражают поддержку развитию и укреплению братских отношений» с Россией и осознают, что это сотрудничество обеспечивает стабильность и безопасность республики.

Занимавший пост президента Абхазии Аслан Бжания с апреля 2020 года ушел в отставку в ноябре 2024 года. Его уход стал следствием протестов, возникших из-за планов правительства ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое, как считает оппозиция, лишило бы республику экономического суверенитета. При этом лидеры протестного движения утверждали, что не выступали против абхазско-российских связей, но господин Бжания «все свое правление пытался использовать эти отношения в своих корыстных интересах». Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Абхазия выползает из кризиса».

Лусине Баласян

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