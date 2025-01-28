Капремонт больницы в белгородском Губкине оценили в 174,4 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской области» объявило электронный аукцион на капитальный ремонт инфекционного корпуса Губкинской центральной районной больницы, расположенной в Губкине. Начальная цена контракта составляет 174,4 млн руб. Источник финансирования — средства медучреждения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит обновить кровлю и входную группу здания, системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования, пожарной и охранной сигнализаций. Приступить к работам необходимо с даты заключения контракта, завершить их — до 20 сентября 2026 года. Гарантия на объект составит пять лет.

Заявки на участие в торгах можно подать до 4 февраля, итоги подведут 5 февраля.

На прошлой неделе муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Губкинского горокруга объявило аукцион на второй этап капитального ремонта школы №17 в Губкине. Начальная цена контракта — 300 млн руб. Заявку на участие в аукционе можно подать до 29 января, итоги подведут 31 января.

Анастасия Колпачева