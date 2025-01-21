На капремонт школы в белгородском Губкине направляют 300 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Губкинского горокруга Белгородской области объявило электронный аукцион на второй этап капитального ремонта школы №17 в Губкине. Начальная цена контракта составляет 300 млн руб. Средства выделят из бюджета муниципалитета, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Согласно материалам закупки, работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 1 сентября 2025 года. Гарантия на них составит пять лет. Подрядчику предстоит обновить фасад, входную группу, кровлю здания, а также — системы водоснабжения и водоотведения, отопления, освещения, выполнить благоустройство территории и установить малые архитектурные формы.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 29 января, итоги подведут 31 января.

Подрядчиком первой очереди работ выступило белгородское ООО «Кмастрой» Дмитрия Сапрыкина и Анатолия Сидоренко. Компания получила контракт в августе 2023 года по начальной цене в 365 млн руб.

В ноябре 2024 года господин Сапрыкин выиграл подряд на третий этап строительства художественной школы в Губкине. Предприниматель стал единственным участником торгов, с ним заключили контракт по начальной цене в 413,6 млн руб.

Анастасия Колпачева