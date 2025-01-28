Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после свержения Асада

Делегация России прибыла в сирийскую столицу Дамаск, сообщают ТАСС и «РИА Новости». Это первый визит российских официальных лиц после того, как в декабре прошлого года Башар Асад подал в отставку с поста президента Сирии и покинул страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Ashawi / Reuters Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В составе делегации заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Исламистские группировки, контролировавшие провинцию Идлиб, во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) начали наступление в Сирии 27 ноября, а 8 декабря вошли в Дамаск и объявили о захвате власти. Президент Сирии Башар Асад покинул пост главы государства, который он занимал с 2000 года, и уехал в Россию. До 1 марта 2025 года в стране действует переходное правительство.

О решениях новых властей Сирии — в материале «Ъ» «Российские деньги лишились причала в Сирии».

Лусине Баласян