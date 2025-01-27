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Путин и Лула да Силва обсудили украинский конфликт и новую администрацию США

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта и обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире с учетом прихода к власти новой американской администрации. Об этом сегодня, 27 января, сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе бразильской стороны.

Видеоконференция Владимира Путина и Лулу да Силвы на саммите БРИКС в ЮАР в 2023 году

Видеоконференция Владимира Путина и Лулу да Силвы на саммите БРИКС в ЮАР в 2023 году

Фото: Alet Pretorius / Pool / Reuters

Видеоконференция Владимира Путина и Лулу да Силвы на саммите БРИКС в ЮАР в 2023 году

Фото: Alet Pretorius / Pool / Reuters

«Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях»,— говорится в сообщении, распространенном пресс-службой президента России.

В пресс-службе также уточнили, что в ходе переговоров лидеры подтвердили «обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня» БРИКС. В 2025 году председательство в БРИКС перешло от Москвы к Бразилиа.

Как ранее писал «Ъ», бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва был единственным из глав государств--членов БРИКС, кто не принял участия в саммите БРИКС в Казани. Президент Бразилии отменил поездку в Россию по медицинским показаниям.

Анастасия Домбицкая

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