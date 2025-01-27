Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 27 января. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об увольнении.

Двух заместителей воронежского министра ЖКХ Бажанова отправили под домашний арест.

Белгородский губернатор предложил не брать в государственные вузы и техникумы подростков, дискредитирующих СВО.

Тамбовский министр экологии и природных ресурсов Алла Албегова покинула свой пост.

В Курской области могут запустить механизм «социального риэлторства».

Семейное кафе «Андерсон» в Воронеже закрылось.

Александр Хинштейн объявил взыскание исполняющему обязанности министра восстановления и развития курского приграничья.

Вячеслав Гладков заявил о планах озвучить фамилии белгородцев, отказывающихся от пожилых родителей.

Армия России освободила село Николаево-Дарьино в Курской области.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...