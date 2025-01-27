Главные новости за 27 января. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов
Врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об увольнении.
Двух заместителей воронежского министра ЖКХ Бажанова отправили под домашний арест.
Белгородский губернатор предложил не брать в государственные вузы и техникумы подростков, дискредитирующих СВО.
Тамбовский министр экологии и природных ресурсов Алла Албегова покинула свой пост.
В Курской области могут запустить механизм «социального риэлторства».
Семейное кафе «Андерсон» в Воронеже закрылось.
Александр Хинштейн объявил взыскание исполняющему обязанности министра восстановления и развития курского приграничья.
Вячеслав Гладков заявил о планах озвучить фамилии белгородцев, отказывающихся от пожилых родителей.
Армия России освободила село Николаево-Дарьино в Курской области.