Главные новости за 27 января. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об увольнении.

Двух заместителей воронежского министра ЖКХ Бажанова отправили под домашний арест.

Белгородский губернатор предложил не брать в государственные вузы и техникумы подростков, дискредитирующих СВО.

Тамбовский министр экологии и природных ресурсов Алла Албегова покинула свой пост.

В Курской области могут запустить механизм «социального риэлторства».

Семейное кафе «Андерсон» в Воронеже закрылось.

Александр Хинштейн объявил взыскание исполняющему обязанности министра восстановления и развития курского приграничья.

Вячеслав Гладков заявил о планах озвучить фамилии белгородцев, отказывающихся от пожилых родителей.

Армия России освободила село Николаево-Дарьино в Курской области.