Курского министра Карнаушко наказали за комментарий об ущербе от вторжения ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексею Карнаушко взыскание. Наказание последовало за комментарием чиновника об ущербе от вторжения ВСУ, который якобы составляет 750 млрд руб. Господин Карнаушко дал его СМИ на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Карнаушко

Фото: пресс-служба правительства Курской области Алексей Карнаушко

Фото: пресс-служба правительства Курской области

«Ни о каких расчетах, оценках, стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине: мы не освободили до конца всю нашу территорию, мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами, в каком состоянии они вернутся к нам»,— сказал Александр Хинштейн.

Глава региона рассказал, что и.о. министра пришлось объясниться перед ним за свой поступок, а также написать объяснительную записку. Он выразил надежду, что это будет последний разговор с сотрудниками облправительства на эту тему.

Алексей Карнаушко был назначен и.о. руководителя нового ведомства в ноябре 2024 года. С ноября 2023-го он занимал пост заместителя министра ЖКХ и ТЭК области. До этого с 2021 года возглавлял курский Железногорск.

В декабре господин Хинштейн во время совещания в облправительстве прервал доклад на тот момент врио зампреда облправительства — председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова о сбитых за неделю беспилотниках. Врио губернатора заявил, что представители власти не имеют права раскрывать такую информацию: «Мне кажется неправильным подход, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, начинают выступать как военачальники, давать оценку событиям, действиям наших вооруженных сил, других формирований, называть цифры — количество населенных пунктов и тому подобное».

В январе стало известно, что врио главы комитета региональной безопасности вместо Михаила Горбунова назначен Олег Горячев.

Алина Морозова