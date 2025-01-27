В Белгородской области возбудили дело о массовом отравлении пенсионеров в пансионате

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы) в одном из частных соцучреждений региона. Об этом сообщили в ведомстве. По данным облпрокуратуры, речь идет о пансионате для пожилых «Заботливые люди», расположенном в облцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Заботливые люди» — сеть пансионатов, по собственным данным, представленная в 20 регионах России, в том числе в Белгородской и Воронежской областях. Основное юрлицо сети — крымское ООО «Близкие люди».

По данным Rusprofile, ООО «Близкие люди» было зарегистрировано в Симферополе в ноябре 2019 года для деятельности по уходу с обеспечением проживания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 80% компании принадлежит Никите Жукову, 20% — Алексею Кудланову. Директор — Татевик Азарян. 2023 год общество отработало с выручкой в 7,1 млн руб. и чистым убытком в 150 тыс. руб. 2022-й — с выручкой в 11 млн и чистой прибылью в 203 тыс.

По версии следствия, с 20 по 25 января 2025 года в медучреждения Белгородской области были доставлены постояльцы пансионата с признаками пищевого отравления. Им оказали медицинскую помощь. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о более чем 20 пенсионерах.

Тему отравления постояльцев пансионата затронули на совещании правительства региона. Губернатор Вячеслав Гладков поручил помочь пенсионерам и провести расследование. Кроме того, он заявил, что, по неподтвержденным данным, часть граждан не хочет забирать своих родителей из учреждения в сложившейся ситуации. «Если будут такие случаи, несмотря на то, что есть закон "О персональных данных", я озвучу фамилии этих детей, ФИО, место работы, адреса их проживания. И пусть я возьму на себя ответственность за неисполнение закона, но назову этих "героев сегодняшнего времени". А как еще с ними бороться? Пусть все знают. Пусть на меня подадут в суд. Готов с ними встретиться в суде и показать, как они относятся к тем людям, которым обязаны жизнью»,— сказал глава региона.

Господин Гладков попросил коллег «отработать ситуацию» в каждой семье вместе с участковыми: «У людей есть право на жилплощадь, они получают пенсию. Они проработали всю жизнь и не заслужили такого отношения. Здесь брошенные старики, которые не могут за себя постоять. У нас есть законодательство, которое обеспечивает их защиту, поэтому давайте требовать. Давайте отдавать в суд за ненадлежащее исполнение этого законодательства».

Губернатор добавил, что в регионе планируется создать межведомственную комиссию для защиты прав и интересов пожилых людей, находящихся в частных пансионатах. Он предложил принять участие в этой работе омбудсмену Жанне Киреевой, представителям прокуратуры, министерству соцзащиты и другим заинтересованным органам.

Алина Морозова