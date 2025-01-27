Армия России освободила курское село Николаево-Дарьино

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, а также отразили две контратаки вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 190 солдат, два танка, бронетранспортер, десять боевых бронированных машин, пять автомобилей, шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов. Три украинских боевика сдались в плен.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ лишились более 55 190 военнослужащих, 321 танка, 238 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортеров, 1 636 боевых бронированных машин, 1 644 автомобилей, 392 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 103 станций РЭБ, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, 32 единиц инженерной и другой техники, а также девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Сутками ранее потери ВСУ в Курской области составили более 180 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева