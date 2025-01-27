Гладков предложил не брать в вузы белгородских подростков, дискредитирующих СВО

В ходе оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы не допускать в государственные вузы или техникумы абитуриентов, которые совершают «противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действий государства в рамках специальной военной операции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Глава региона предложил рассмотреть этот вопрос на уровне коллективов школ, родительских собраний, с детьми, а также в прокуратуре.

«Мы за каждого ребенка, но мы за то, чтобы повысить ответственность у каждого. Когда человек совершает противоправные действия и получает большие сроки — все, жизнь остановилась. Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой. Тебе кажется, ты поиграл, написал нехорошие слова на церкви или высказался... У тебя жизнь изменилась и не в лучшую сторону. Государство будет к этому крайне негативно относиться с точки зрения твоего будущего»,— сказал господин Гладков.

Губернатор пояснил, что в качестве альтернативы дети могут выбрать частные вузы или колледжи. Он добавил, что властям необходимо рассмотреть, насколько необходимо помогать тем родителям, которые «вместе со школой не могут воспитать ребенка».

Анастасия Колпачева