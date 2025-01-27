Второго воронежского замминистра ЖКХ отправили под домашний арест

Центральный райсуд Воронежа отправил под домашний арест второго заместителя министра ЖКХ Воронежской области 40-летнюю Наталию Толчееву. Мера пресечения будет действовать до 22 марта. Следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра ЖКХ Воронежской области Наталия Толчеева (справа) во время заседания по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Заместитель министра ЖКХ Воронежской области Наталия Толчеева (справа) во время заседания по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Сегодня суд принял аналогичное решение по другому воронежскому замминистра ЖКХ — Елене Евсюковой. Обе чиновницы подозреваются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Уголовное дело возбудил региональный главк МВД в сентябре 2024 года.

В его основу лег контракт крымской компании ООО «Альфа», которая в 2022 году получила право на выполнение научно-исследовательской работы для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов для жилого и общественного фондов. Стоимость подряда составляла 9,3 млн руб. Компания должна была провести исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах. На основании этих данных власти установили нормативы и размер платы за их утилизацию.

Следствие считает, что еще до заключения контракта заместители министра дали указания своим подчиненным Михалевой и Власовой занизить данные, которые будут получены подрядчиком. Чиновницы якобы не хотели, чтобы новые нормативы привели к повышению тарифов для населения. В итоге, по версии следствия, в исследовании данные об объемах мусора были занижены, а на их основании приняты необъективные нормативы. В прошлом году суд по иску регионального оператора ООО «Вега» признал их недействующими. Следствие считает, что эти факты указывают на похищение бюджетных средств, выделенных на исследование.

Фигурантки были задержаны вечером 22 января — после обысков в министерстве. Через два дня следствие выступило с ходатайством о заключении обеих под стражу, однако впоследствии запросило продление содержания чиновниц в изоляторе на 72 часа. За это время планировалось изучить изъятые в ходе обысков телефоны. Суд пошел навстречу правоохранителям.

Алина Морозова, Сергей Толмачев