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Коммерсантъ FM
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NYP: Трамп запретит трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп сегодня, 27 января, подпишет два указа — один из них посвящен запрету трансгендерам служить в вооруженных силах, сообщает газета New York Post (NYP). Вторым указом, который подпишет глава государства, будут отменены программы равноправия и инклюзивности в армии, пишет издание со ссылкой на документ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Andrew Harnik / AP

Дональд Трамп

Фото: Andrew Harnik / AP

Составители запрета ссылаются на проблемы трансгендеров с психикой и их физической неготовностью к боевым действиям. Реабилитация после смены пола занимает не менее 12 месяцев, указано в документе, и часто подразумевает медицинское наблюдение с использованием «тяжелых наркотиков». Такие бойцы не соответствуют требованиям боевой готовности, следует из распоряжения.

Как пишет газета, один из указов предписывает главе Пентагона Питу Хегсету запретить мужчинам и женщинам пользоваться помещениями, которые предназначены для противоположного пола, а также обновить все медицинские стандарты Министерства обороны.

В первый день своего президентства господин Трамп отменил приказ администрации бывшего президента Джо Байдена, позволявший трансгендерам служить в армии США. Один из указов, которые господин Трамп подпишет сегодня, напрямую запрещает трансгендерам быть военнослужащими. Также в свой первый день Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух гендеров — мужского и женского.

Подробнее об указах 47-го президента США — в материале «Ъ» «Так решил Трамп».

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