Картины украсили приговор

В Москве вынесен заочный приговор бывшему председателю правления разорившегося КБ «Мастер-банк» Борису Булочнику. Он получил десять лет за хищение средств банка путем выдачи невозвратных кредитов и их легализации посредством приобретения картин для спонсируемого им в то время Центра Рерихов. Суд конфисковал у осужденного 41 полотно, а также удовлетворил иск АСВ на 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыски в главном офисе Мастер-банка в 2013 году

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Обыски в главном офисе Мастер-банка в 2013 году

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На оглашение приговора в Замоскворецкий суд столицы на этот раз пришли двое потерпевших — вкладчики Мастер-банка Юрий Шерлинг и Валерий Аганов, которые в 2012–2013 годах вложили в банк почти 160 млн руб., поверив обещаниям его топ-менеджеров, суливших высокие доходы, и потеряли эти средства.

Из приговора, который зачитала судья Наталья Чепрасова, следовало, что Борис Булочник родился в городе Винница в 1947 году, до этого судим не был, несовершеннолетних детей не имеет. После привлечения в 2016 году к уголовной ответственности по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) фигурант скрылся, был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. Сначала банкир вернулся на родину, а после начала СВО перебрался в Лондон.

Как уже сообщал “Ъ”, согласно версии обвинения, Борис Булочник «совместно с соучастниками из числа руководителей и сотрудников банка в период с июля 2011 года по ноябрь 2013 года похитил 4,5 млрд руб., принадлежавших кредитной организации». По материалам дела, в 2012–2015 годах банкир с сообщниками оформили на 70 физических лиц и четыре коммерческие структуры, «имеющие признаки фиктивности», липовые кредитные договоры и присвоили выделенные по ним деньги. При этом, считает следствие, предправления досталась их большая часть.

В ходе расследования также было установлено, что начиная с 1990-х годов Борис Булочник приобрел за границей несколько десятков ценных предметов искусства (в основном картин Николая Рериха), которые передавал в спонсируемый им в то время Международный центр Рерихов (МЦР).

41 картина из приобретенных ранее была оформлена в 2016 году, после возбуждения дела, задним числом, как дар Бориса Булочника. Следствие сделало вывод, что эти полотна на самом деле готовились к вывозу за границу и последующей продаже.

В пользу этой версии говорит тот факт, что соучастники преступления уже изготовили копии картин, под видом которых, полагают правоохранители, намеревались вывезти подлинники.

Отдельным эпизодом дела стало мошенничество в отношении вкладчиков Шерлинга и Аганова.

Несмотря на то что дело в отношении господина Булочника рассматривалось в заочном порядке, процесс растянулся на 1,5 года, что в таких случаях бывает довольно редко. Выступая в прениях, прокурор просила признать подсудимого виновным по всем статьям УК и приговорить к 13 годам колонии. Также гособвинение предложило удовлетворить иски потерпевших, в том числе Агентства по страхованию вкладов, представлявшего интересы сотен клиентов банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Булочник в 2007 году

Фото: Реклама "Мастер банк" Борис Булочник в 2007 году

Фото: Реклама "Мастер банк"

Защита обвиняемого просила Бориса Булочника оправдать. При этом адвокат Светлана Чиркова настаивала, что в материалах уголовного дела нет прямых доказательств причастности ее подзащитного к вменяемым ему в вину преступлениям, указывая, что «активную роль в выдаче невозвратных кредитов свидетели приписывали иным лицам». «Сторона защиты раздосадована тем, что делу всей жизни подзащитного, на что им тратилась большая часть честно заработанных денег, стороной обвинения был придан криминальный характер, несмотря на то что деятельность Булочника как мецената МЦР продолжалась в течение двух десятков лет, а вменяемая ему криминальная деятельность была определена двумя годами»,— сказала госпожа Чиркова.

В итоге судья Чепрасова посчитала аргументы гособвинения более весомыми и приговорила банкира к десяти годам колонии общего режима. 41 картина была обращена в доход государства. Одновременно были удовлетворены иски АСВ на сумму 4,6 млрд руб. и господ Шерлинга и Аганова более чем на 160 млн руб. Представитель последних Оксана Филачева высказала удовлетворение обвинительным судебным решением. Адвокат осужденного Светлана Чиркова заявила “Ъ”, что «сторона защиты с приговором суда не согласна и будет его обжаловать в вышестоящих инстанциях».

Алексей Соковнин