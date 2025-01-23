Блокадники из десяти зарубежных стран приедут на День Ленинградской Победы

Проживающие за рубежом жители блокадного Ленинграда приедут в город для участия в праздновании 81-й годовщины полного освобождения города от нацистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Вечерний Петербург» со ссылкой на комитет по внешним связям. Мероприятия пройдут с 25 по 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего ожидают 45-50 человек из десяти стран — Белоруссии, Германии, Армении, Абхазии, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Они примут участие в официальных мероприятиях, в том числе в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

Для гостей города также проведут обзорную экскурсию по городу с посещением нескольких культовых музеев. Завершится праздник салютом у Петропавловской крепости.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, администрация Ленобласти начала подготовку документов по модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни».

Основные работы начнутся через год, но в течение 2025-го специалисты должны разработать план реставрации памятников «Дороги жизни» и «Зеленого пояса Славы». Стоимость проекта составит около 3 млрд рублей.

Андрей Маркелов