Часы-неделька
LVMH Watch Week в Нью-Йорке и Париже (часть I)
Крупнейший в мире люксовый холдинг LVMH шестой раз провел свою «часовую неделю». Рожденная в Дубае в 2020 году, она доказала свою жизнеспособность и в нынешнем году, когда ситуация потребовала от организаторов срочной перемены планов. Журналистов и ритейлеров ждали в Лос-Анджелесе, однако «город ангелов» поглотило адское пламя. Отказываться от Watch Week руководители LVMH посчитали неверным. «Шесть лет назад подразделение часов и ювелирных украшений занимало пятое место в группе. Сейчас оно выходит на второе место по операционной прибыли, уступая лишь модному сегменту»,— отметил Фредерик Арно, сын владельца LVMH Бернара Арно и глава часового подразделения, подчеркивая впечатляющий рост сектора. В результате было принято решение провести «неделю» последовательно в Нью-Йорке и Париже.
TAG Heuer
С нынешнего сезона марка возвращается в «Формулу-1» в качестве официального хронометриста. Возвращается в некотором роде к истокам: с момента появления этого статуса в 1992 году TAG Heuer на протяжении 12 сезонов уже исполняла функции хронометриста «королевских гонок». Что в принципе оправданно, так как автоспортивное наследие марки богаче, чем у любого из часовых конкурентов, и уходит корнями еще в 1960-е. Уже в марте над трассой открывающего чемпионат Гран-при Австралии раскинутся огромные рекламные конструкции с логотипом TAG Heuer, которые попадут во все телетрансляции, общая годовая аудитория которых составляет 1,5 млрд зрителей (данные прошлого сезона).
Наверняка найдутся и другие способы подсветить участие бренда, ведь заключенное холдингом LVMH на десять лет партнерство с «Формулой-1» неофициально оценивается в гигантские $150 млн выплат в год. Помимо TAG Heuer в соглашении фигурируют еще два корневых бренда LVMH: Louis Vuitton и Moet Hennessy. Неудивительно, что экспозиция TAG Heuer на первом часовом смотре года всячески подчеркивала связи с автоспортом. Были показаны пять версий автоматического хронографа Formula 1 с разными цветовыми акцентами в титановых корпусах диаметром 44 мм (розничная цена — CHF4,6–4,8 тыс.), в том числе одна — в рамках партнерства с «конюшней» Red Bull Racing (CHF5,3 тыс.), а также две лимитированные версии хронографа Carrera Chronosprint X Porsche Rallye, посвященные 60-летию дебюта первого поколения Porsche 911 на «Ралли Монте-Карло» в 1965 году.
Стальная версия (CHF10 тыс.) выпущена в 911 экземплярах, версия из желтого золота (CHF24 тыс.) — в 11 экземплярах, тираж указывает на наименование модели автомобиля, «найн-элевен». Корпуса — диаметром 42 мм. Механизм — автоматический мануфактурный, с модулем хронографа, имеющим особенность: первые 15 секунд каждой хронометрированной минуты центральная секундная стрелка хронографа преодолевает быстрее (отсылка к кривой ускорения двигателя Porsche 911), а затем замедляется, чтобы закончить точный отсчет минутного интервала.
Hublot
Среди достоинств Hublot — смелость в использовании новых материалов. Многие из них разработаны на мануфактуре и стали отличительной чертой марки вроде твердого, как керамика, золота Magic Gold. В Париж марка привезла Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM, часы, выпущенные лимитированной серией из 18 экземпляров. Они получили автоматический мануфактурный механизм с запасом хода 72 часа и турбийоном, а также прозрачный корпус из инновационного материала SAXEM (Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral). Изначально он создавался для аэрокосмической промышленности, превосходит привычное сапфировое стекло по прочности, прозрачности и насыщенности цвета. Интенсивный изумрудно-зеленый оттенок позволяет сравнить его с драгоценными камнями. Чтобы подчеркнуть прозрачность модели, в открытой конструкции механизма использованы сапфировые мосты, а циферблат затемнен для контраста с корпусом.
Zenith
Бестселлер Zenith — модель Chronomaster, сочетающая спортивный облик с часовой классикой. В нынешнем году марка выпустила ювелирный вариант Chronomaster Sport Rainbow. Модель в корпусе из белого золота, сохраняя все привычные черты хронографов Zenith, выделяется ярким «радужным» дизайном. Безель 41-миллметрового корпуса украшен 50 камнями багетной огранки — 40 сапфирами и 10 бриллиантами. Эффект радуги достигается точным подбором цветных камней. Часы оснащены легендарным автоматическим механизмом El Primero 3600, способным измерять 1/10 долю секунды благодаря стрелке, делающей полный оборот за 10 секунд. Запас хода составляет 60 часов, а его элементы, включая колонное колесо и ротор, видны за сапфировым стеклом задней крышки.
Эта модель заставляет вспомнить историю о том, как Rolex построил на использовавшемся тогда зенитовском El Primero свою Daytona, которая в 1990-х первой получила драгоценный радужный безель. Новинка Zenith оказывается еще и глубоко традиционной, что в часовом искусстве — скорее достоинство.
Louis Vuitton, Daniel Roth и Gerald Genta
Три марки связаны между собой общим местом жительства. Daniel Roth и Gerald Genta теперь выпускаются на принадлежащей Louis Vuitton часовой мануфактуре La Fabrique du Temps. В ситуации, когда три марки живут под одной крышей и под руководством Жана Арно, младшего сына владельца LVMH, приходится заботиться о том, чтобы каждая воплощала собственный взгляд на часовое дело. 80-летний Даниэль Рот — мастер, вошедший в число великих независимых XX века, таких как Джордж Дэниельс, Роджер Смит, Роже Дюбуи, Филипп Дюфур и Франсуа-Поль Журн. Начав свою карьеру в Audemars Piguet, Рот в 1976 году возглавил возрождение бренда Breguet, создав для него первое ателье в Ле-Брассю. В 1988 году он основал бренд Daniel Roth, который сразу задал настолько высокие стандарты качества, что не смог выжить и был куплен Bulgari. Похожая история и у марки Gerald Genta, созданной в 1969 году дизайнером, художником и часовщиком Джеральдом Джентой (1931–2011), которого журналисты прозвали «часовым Пикассо». Швейцарские мануфактуры обязаны ему такими бестселлерами, как Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, IWC Ingenieur. Марка была куплена Bulgari в том же 2000 году, что и Daniel Roth, однако римляне долго не занимались возрождением двух брендов. Когда это произошло и новые модели под славными именами были встречены с восторгом, LVMH, ставший владельцем Bulgari в 2011 году, решил, что такая корова нужна самому, и перенес производство в Женеву на мануфактуру, построенную для Louis Vuitton.
В прошлом году первая возрожденная модель Daniel Roth Tourbillon Souscription была признана «Турбийоном года» Гран-при Женевы. Новая модель той же серии Extra Plat Souscription также создана в духе 1990-х. Ультратонкий золотой корпус сложной формы, вручную гильошированный циферблат и специально разработанный калибр DR002 — все это отсылает к традициям Даниэля Рота, объединявшего рискованную эстетику и сложную механику.
Под именем Джеральда Дженты в текущем году выпущена ювелирная модель Gentissima Oursin Fire Opal. Она сочетает почти натуралистическое изображение морского ежа с природной красотой мексиканских огненных опалов, окружающих рельефный сердоликовый циферблат с восьмиугольными гранями. Механизм Elite предоставила родственная марка Zenith. «Часы, буквально наэлектризованные редкими драгоценными камнями, напоминают о страсти Дженты к естественным цветам и исключительным камням»,— говорит арт-директор марки Матье Эжи. Двум исключительным часам не уступит и новинка Louis Vuitton. Старинная французская марка начала свою часовую историю не так давно — в 2002 году с коллекции Tambour. Сегодня Tambour Convergence символизирует взаимодействие трех часовых мастерских: механизмов, корпусов и отделки. В новой линейке представлены две модели унисекс диаметром 37 мм: одна из розового золота, другая — из инкрустированной бриллиантами платины. Автоматический мануфактурный механизм вращает два диска, указывающие в верхней части закрытого корпуса часы и минуты.
Продолжение следует.