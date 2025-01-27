Часы-неделька

Крупнейший в мире люксовый холдинг LVMH шестой раз провел свою «часовую неделю». Рожденная в Дубае в 2020 году, она доказала свою жизнеспособность и в нынешнем году, когда ситуация потребовала от организаторов срочной перемены планов. Журналистов и ритейлеров ждали в Лос-Анджелесе, однако «город ангелов» поглотило адское пламя. Отказываться от Watch Week руководители LVMH посчитали неверным. «Шесть лет назад подразделение часов и ювелирных украшений занимало пятое место в группе. Сейчас оно выходит на второе место по операционной прибыли, уступая лишь модному сегменту»,— отметил Фредерик Арно, сын владельца LVMH Бернара Арно и глава часового подразделения, подчеркивая впечатляющий рост сектора. В результате было принято решение провести «неделю» последовательно в Нью-Йорке и Париже.

TAG Heuer

С нынешнего сезона марка возвращается в «Формулу-1» в качестве официального хронометриста. Возвращается в некотором роде к истокам: с момента появления этого статуса в 1992 году TAG Heuer на протяжении 12 сезонов уже исполняла функции хронометриста «королевских гонок». Что в принципе оправданно, так как автоспортивное наследие марки богаче, чем у любого из часовых конкурентов, и уходит корнями еще в 1960-е. Уже в марте над трассой открывающего чемпионат Гран-при Австралии раскинутся огромные рекламные конструкции с логотипом TAG Heuer, которые попадут во все телетрансляции, общая годовая аудитория которых составляет 1,5 млрд зрителей (данные прошлого сезона).

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Наверняка найдутся и другие способы подсветить участие бренда, ведь заключенное холдингом LVMH на десять лет партнерство с «Формулой-1» неофициально оценивается в гигантские $150 млн выплат в год. Помимо TAG Heuer в соглашении фигурируют еще два корневых бренда LVMH: Louis Vuitton и Moet Hennessy. Неудивительно, что экспозиция TAG Heuer на первом часовом смотре года всячески подчеркивала связи с автоспортом. Были показаны пять версий автоматического хронографа Formula 1 с разными цветовыми акцентами в титановых корпусах диаметром 44 мм (розничная цена — CHF4,6–4,8 тыс.), в том числе одна — в рамках партнерства с «конюшней» Red Bull Racing (CHF5,3 тыс.), а также две лимитированные версии хронографа Carrera Chronosprint X Porsche Rallye, посвященные 60-летию дебюта первого поколения Porsche 911 на «Ралли Монте-Карло» в 1965 году.

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Стальная версия (CHF10 тыс.) выпущена в 911 экземплярах, версия из желтого золота (CHF24 тыс.) — в 11 экземплярах, тираж указывает на наименование модели автомобиля, «найн-элевен». Корпуса — диаметром 42 мм. Механизм — автоматический мануфактурный, с модулем хронографа, имеющим особенность: первые 15 секунд каждой хронометрированной минуты центральная секундная стрелка хронографа преодолевает быстрее (отсылка к кривой ускорения двигателя Porsche 911), а затем замедляется, чтобы закончить точный отсчет минутного интервала.

Hublot

Среди достоинств Hublot — смелость в использовании новых материалов. Многие из них разработаны на мануфактуре и стали отличительной чертой марки вроде твердого, как керамика, золота Magic Gold. В Париж марка привезла Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM, часы, выпущенные лимитированной серией из 18 экземпляров. Они получили автоматический мануфактурный механизм с запасом хода 72 часа и турбийоном, а также прозрачный корпус из инновационного материала SAXEM (Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral). Изначально он создавался для аэрокосмической промышленности, превосходит привычное сапфировое стекло по прочности, прозрачности и насыщенности цвета. Интенсивный изумрудно-зеленый оттенок позволяет сравнить его с драгоценными камнями. Чтобы подчеркнуть прозрачность модели, в открытой конструкции механизма использованы сапфировые мосты, а циферблат затемнен для контраста с корпусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM Часы Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM Часы Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM Часы Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM Следующая фотография 1 / 4 Часы Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM Часы Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM Часы Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM Часы Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Green SAXEM

Zenith

Бестселлер Zenith — модель Chronomaster, сочетающая спортивный облик с часовой классикой. В нынешнем году марка выпустила ювелирный вариант Chronomaster Sport Rainbow. Модель в корпусе из белого золота, сохраняя все привычные черты хронографов Zenith, выделяется ярким «радужным» дизайном. Безель 41-миллметрового корпуса украшен 50 камнями багетной огранки — 40 сапфирами и 10 бриллиантами. Эффект радуги достигается точным подбором цветных камней. Часы оснащены легендарным автоматическим механизмом El Primero 3600, способным измерять 1/10 долю секунды благодаря стрелке, делающей полный оборот за 10 секунд. Запас хода составляет 60 часов, а его элементы, включая колонное колесо и ротор, видны за сапфировым стеклом задней крышки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Zenith Chronomaster Sport Rainbow Часы Zenith Chronomaster Sport Rainbow Внутренняя сторона часов Zenith Chronomaster Sport Rainbow Следующая фотография 1 / 3 Часы Zenith Chronomaster Sport Rainbow Часы Zenith Chronomaster Sport Rainbow Внутренняя сторона часов Zenith Chronomaster Sport Rainbow

Эта модель заставляет вспомнить историю о том, как Rolex построил на использовавшемся тогда зенитовском El Primero свою Daytona, которая в 1990-х первой получила драгоценный радужный безель. Новинка Zenith оказывается еще и глубоко традиционной, что в часовом искусстве — скорее достоинство.

Louis Vuitton, Daniel Roth и Gerald Genta

Три марки связаны между собой общим местом жительства. Daniel Roth и Gerald Genta теперь выпускаются на принадлежащей Louis Vuitton часовой мануфактуре La Fabrique du Temps. В ситуации, когда три марки живут под одной крышей и под руководством Жана Арно, младшего сына владельца LVMH, приходится заботиться о том, чтобы каждая воплощала собственный взгляд на часовое дело. 80-летний Даниэль Рот — мастер, вошедший в число великих независимых XX века, таких как Джордж Дэниельс, Роджер Смит, Роже Дюбуи, Филипп Дюфур и Франсуа-Поль Журн. Начав свою карьеру в Audemars Piguet, Рот в 1976 году возглавил возрождение бренда Breguet, создав для него первое ателье в Ле-Брассю. В 1988 году он основал бренд Daniel Roth, который сразу задал настолько высокие стандарты качества, что не смог выжить и был куплен Bulgari. Похожая история и у марки Gerald Genta, созданной в 1969 году дизайнером, художником и часовщиком Джеральдом Джентой (1931–2011), которого журналисты прозвали «часовым Пикассо». Швейцарские мануфактуры обязаны ему такими бестселлерами, как Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, IWC Ingenieur. Марка была куплена Bulgari в том же 2000 году, что и Daniel Roth, однако римляне долго не занимались возрождением двух брендов. Когда это произошло и новые модели под славными именами были встречены с восторгом, LVMH, ставший владельцем Bulgari в 2011 году, решил, что такая корова нужна самому, и перенес производство в Женеву на мануфактуру, построенную для Louis Vuitton.

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В прошлом году первая возрожденная модель Daniel Roth Tourbillon Souscription была признана «Турбийоном года» Гран-при Женевы. Новая модель той же серии Extra Plat Souscription также создана в духе 1990-х. Ультратонкий золотой корпус сложной формы, вручную гильошированный циферблат и специально разработанный калибр DR002 — все это отсылает к традициям Даниэля Рота, объединявшего рискованную эстетику и сложную механику.

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Под именем Джеральда Дженты в текущем году выпущена ювелирная модель Gentissima Oursin Fire Opal. Она сочетает почти натуралистическое изображение морского ежа с природной красотой мексиканских огненных опалов, окружающих рельефный сердоликовый циферблат с восьмиугольными гранями. Механизм Elite предоставила родственная марка Zenith. «Часы, буквально наэлектризованные редкими драгоценными камнями, напоминают о страсти Дженты к естественным цветам и исключительным камням»,— говорит арт-директор марки Матье Эжи. Двум исключительным часам не уступит и новинка Louis Vuitton. Старинная французская марка начала свою часовую историю не так давно — в 2002 году с коллекции Tambour. Сегодня Tambour Convergence символизирует взаимодействие трех часовых мастерских: механизмов, корпусов и отделки. В новой линейке представлены две модели унисекс диаметром 37 мм: одна из розового золота, другая — из инкрустированной бриллиантами платины. Автоматический мануфактурный механизм вращает два диска, указывающие в верхней части закрытого корпуса часы и минуты.

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Продолжение следует.

Алексей Тарханов, Юрий Хнычкин