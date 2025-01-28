Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Часы-неделька

LVMH Watch Week в Нью-Йорке и Париже (часть II)

Крупнейший в мире люксовый холдинг LVMH шестой раз провел свою «часовую неделю». Рожденная в Дубае в 2020 году, она доказала свою жизнеспособность и в нынешнем году, когда ситуация потребовала от организаторов срочной перемены планов. Журналистов и ритейлеров ждали в Лос-Анджелесе, однако «город ангелов» поглотило адское пламя. Отказываться от Watch Week руководители LVMH посчитали неверным. «Шесть лет назад подразделение часов и ювелирных украшений занимало пятое место в группе. Сейчас оно выходит на второе место по операционной прибыли, уступая лишь модному сегменту»,— отметил Фредерик Арно, сын владельца LVMH Бернара Арно и глава часового подразделения, подчеркивая впечатляющий рост сектора. В результате было принято решение провести «неделю» последовательно в Нью-Йорке и Париже.

Bvlgari

Римский ювелирно-часовой дом использовал LVMH Watch Week для демонстрации мастерства своих навыков в обеих категориях, представив новый автоматический мануфактурный калибр BVS100 Lady Solotempo (ит. «только время»), ставший эффектным дополнением к одному из самых крошечных из ныне выпускаемых в мире механизмов BVL100 Piccolissimo (ит. «очень маленький») c ручным заводом. Разумеется, новинка вышла габаритней (19 мм в диаметре против 12 мм, 3,9 мм в толщину против 2,5 мм, 5 г весом против 1,3 г у «ручного» собрата), но обладает таким несомненным достоинством, как повышенный запас хода (50 часов против 30). Тем более, в случае с «автоматом» не надо заботиться о подзаводе: его обеспечивает ротор, украшенный изображением семи змеиных чешуек. Со временем калибр будет собираться имеющей широчайшие производственные возможности родственной мануфактурой Zenith и станет доступен другим брендам LVMH. Пока же новым механизмом будут оснащаться часы Bulgari коллекции Serpenti Seddutore с плоским «змеиным» браслетом (диаметром корпуса 34 мм из стали, желтого и розового золота, комбинации стали и розового золота с инкрустацией 36 бриллиантами, высокоювелирные версии — с 273 бриллиантами из желтого или белого золота). А также несравненные Serpenti с объемным браслетом Tubogas (ит. «газовая труба») в 1 или 2 оборота вокруг запястья из розового золота и диаметром корпуса 35 мм.

Предыдущая фотография
Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Механизм BVS100 Lady Solotempo и оснащенные им часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Механизм BVS100 Lady Solotempo и оснащенные им часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Механизм BVS100 Lady Solotempo и оснащенные им часы часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic (слева) и Serpenti Seduttori Automatic (справа)

Механизм BVS100 Lady Solotempo и оснащенные им часы часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic (слева) и Serpenti Seduttori Automatic (справа)

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic

Следующая фотография
1 / 7

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Механизм BVS100 Lady Solotempo и оснащенные им часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic

Фото: Bvlgari

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

Механизм BVS100 Lady Solotempo и оснащенные им часы часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic (слева) и Serpenti Seduttori Automatic (справа)

Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic

Tiffany & Co.

Нью-йоркская марка впервые приняла участие в LVMH Watch Week. После покупки LVMH ее часовое подразделение возглавил бывший главный часовщик Chanel Николя Бо. В рамках выставки Tiffany & Co. представила пять новых моделей, а также культовые коллекции Jean Schlumberger by Tiffany, Carat 128, HardWear by Tiffany, Eternity by Tiffany и уникальные часы из коллекции Time Objects. Кроме того, продемонстрированы 20 исторических моделей из архивов, включая карманные часы, подаренные в 1912 году капитану парохода «Карпатия» за спасение пассажиров «Титаника». Новые коллекции посвящены французу Жану Шлюмберже (1907–1987), талантливому дизайнеру, герою Второй мировой и вице-президенту Tiffany & Co., определившему стиль американского бренда. Часы Twenty Four Stone с механизмом LTM (созданным независимым производителем калибров LTM на основе механизмов мануфактуры Frederic Piguet конца 1990-х) украшены в стиле кольца Sixteen Stone, спроектированного Шлюмберже в 1959 году. Корпус из белого золота получил 707 бриллиантов, вращающийся безель инкрустирован 24 бриллиантами и миниатюрными золотыми крестиками, а циферблат сияет 220 бриллиантами «снежной» инкрустации.

Предыдущая фотография
Часы Tiffany &amp; Co. Twenty Four Stone и кольцо Tiffany &amp; Co. Sixteen Stone

Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone и кольцо Tiffany & Co. Sixteen Stone

Часы Tiffany &amp; Co. Twenty Four Stone

Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone

Часы Tiffany &amp; Co. Twenty Four Stone

Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone

Следующая фотография
1 / 3

Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone и кольцо Tiffany & Co. Sixteen Stone

Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone

Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone

L`Epee 1839

В июне прошлого года LVMH объявила о покупке старинной мануфактуры (некогда французской, с 2008 года — швейцарской), выпускающей настольные и настенные часы высочайшего класса. Не прошло и года, а результаты союза между главным люксовым холдингом мира и маленькой мануфактурой в швейцарском городке Делемон представлены на LVMH Watch Week. Это автомобили и самолет с часовыми механизмами, а также воздушный шар Hot Balloon, «летающий» на одном заводе восемь дней. Механизм с ручным подзаводом расположен между шаром и круглой корзиной. Несколько рискованные ассоциации вызывает модель Grenade, воспроизводящая форму ручной гранаты. Шесть вертикальных опор имеют грани и соединены между собой в объем, напоминающий рифленый корпус «лимонки». Кольцо вынимается, точно взрыватель, правда, лишь для установки времени. Единая стрелка указывает часы и минуты на вращающихся дисках. Адская машинка весом 620 г раскрашена в цвета, далекие от защитного хаки: «Розовый коралловый риф», «50 оттенков серого», «Глубокий синий», «Дикая синяя даль», «Изумрудная поляна», «Зеленый лесной рассвет», «Красный октябрь», «Пурпурный дождь» и «Черный ворон». Каждого — по 99 экземпляров (розничная цена — CHF 10,9 тыс.).

Предыдущая фотография
Настольные часы L`Epee 1839 Grenade

Настольные часы L`Epee 1839 Grenade

Настольные часы L`Epee 1839 Grenade

Настольные часы L`Epee 1839 Grenade

Подвесные часы L`Epee 1839 Hot Balloon

Подвесные часы L`Epee 1839 Hot Balloon

Настольные часы L`Epee 1839 Time Flies

Настольные часы L`Epee 1839 Time Flies

Следующая фотография
1 / 4

Настольные часы L`Epee 1839 Grenade

Настольные часы L`Epee 1839 Grenade

Подвесные часы L`Epee 1839 Hot Balloon

Настольные часы L`Epee 1839 Time Flies

Часы-неделька

Часы-неделька

LVMH Watch Week в Нью-Йорке и Париже (часть I)

Читать далее

Алексей Тарханов, Юрий Хнычкин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...