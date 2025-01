Часы-неделька

Крупнейший в мире люксовый холдинг LVMH шестой раз провел свою «часовую неделю». Рожденная в Дубае в 2020 году, она доказала свою жизнеспособность и в нынешнем году, когда ситуация потребовала от организаторов срочной перемены планов. Журналистов и ритейлеров ждали в Лос-Анджелесе, однако «город ангелов» поглотило адское пламя. Отказываться от Watch Week руководители LVMH посчитали неверным. «Шесть лет назад подразделение часов и ювелирных украшений занимало пятое место в группе. Сейчас оно выходит на второе место по операционной прибыли, уступая лишь модному сегменту»,— отметил Фредерик Арно, сын владельца LVMH Бернара Арно и глава часового подразделения, подчеркивая впечатляющий рост сектора. В результате было принято решение провести «неделю» последовательно в Нью-Йорке и Париже.

Bvlgari

Римский ювелирно-часовой дом использовал LVMH Watch Week для демонстрации мастерства своих навыков в обеих категориях, представив новый автоматический мануфактурный калибр BVS100 Lady Solotempo (ит. «только время»), ставший эффектным дополнением к одному из самых крошечных из ныне выпускаемых в мире механизмов BVL100 Piccolissimo (ит. «очень маленький») c ручным заводом. Разумеется, новинка вышла габаритней (19 мм в диаметре против 12 мм, 3,9 мм в толщину против 2,5 мм, 5 г весом против 1,3 г у «ручного» собрата), но обладает таким несомненным достоинством, как повышенный запас хода (50 часов против 30). Тем более, в случае с «автоматом» не надо заботиться о подзаводе: его обеспечивает ротор, украшенный изображением семи змеиных чешуек. Со временем калибр будет собираться имеющей широчайшие производственные возможности родственной мануфактурой Zenith и станет доступен другим брендам LVMH. Пока же новым механизмом будут оснащаться часы Bulgari коллекции Serpenti Seddutore с плоским «змеиным» браслетом (диаметром корпуса 34 мм из стали, желтого и розового золота, комбинации стали и розового золота с инкрустацией 36 бриллиантами, высокоювелирные версии — с 273 бриллиантами из желтого или белого золота). А также несравненные Serpenti с объемным браслетом Tubogas (ит. «газовая труба») в 1 или 2 оборота вокруг запястья из розового золота и диаметром корпуса 35 мм.

Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic Механизм BVS100 Lady Solotempo и оснащенные им часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic Фото: Bvlgari Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic Часы Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic Механизм BVS100 Lady Solotempo и оснащенные им часы часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic (слева) и Serpenti Seduttori Automatic (справа) Часы Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic

Tiffany & Co.

Нью-йоркская марка впервые приняла участие в LVMH Watch Week. После покупки LVMH ее часовое подразделение возглавил бывший главный часовщик Chanel Николя Бо. В рамках выставки Tiffany & Co. представила пять новых моделей, а также культовые коллекции Jean Schlumberger by Tiffany, Carat 128, HardWear by Tiffany, Eternity by Tiffany и уникальные часы из коллекции Time Objects. Кроме того, продемонстрированы 20 исторических моделей из архивов, включая карманные часы, подаренные в 1912 году капитану парохода «Карпатия» за спасение пассажиров «Титаника». Новые коллекции посвящены французу Жану Шлюмберже (1907–1987), талантливому дизайнеру, герою Второй мировой и вице-президенту Tiffany & Co., определившему стиль американского бренда. Часы Twenty Four Stone с механизмом LTM (созданным независимым производителем калибров LTM на основе механизмов мануфактуры Frederic Piguet конца 1990-х) украшены в стиле кольца Sixteen Stone, спроектированного Шлюмберже в 1959 году. Корпус из белого золота получил 707 бриллиантов, вращающийся безель инкрустирован 24 бриллиантами и миниатюрными золотыми крестиками, а циферблат сияет 220 бриллиантами «снежной» инкрустации.

Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone и кольцо Tiffany & Co. Sixteen Stone Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone Часы Tiffany & Co. Twenty Four Stone

L`Epee 1839

В июне прошлого года LVMH объявила о покупке старинной мануфактуры (некогда французской, с 2008 года — швейцарской), выпускающей настольные и настенные часы высочайшего класса. Не прошло и года, а результаты союза между главным люксовым холдингом мира и маленькой мануфактурой в швейцарском городке Делемон представлены на LVMH Watch Week. Это автомобили и самолет с часовыми механизмами, а также воздушный шар Hot Balloon, «летающий» на одном заводе восемь дней. Механизм с ручным подзаводом расположен между шаром и круглой корзиной. Несколько рискованные ассоциации вызывает модель Grenade, воспроизводящая форму ручной гранаты. Шесть вертикальных опор имеют грани и соединены между собой в объем, напоминающий рифленый корпус «лимонки». Кольцо вынимается, точно взрыватель, правда, лишь для установки времени. Единая стрелка указывает часы и минуты на вращающихся дисках. Адская машинка весом 620 г раскрашена в цвета, далекие от защитного хаки: «Розовый коралловый риф», «50 оттенков серого», «Глубокий синий», «Дикая синяя даль», «Изумрудная поляна», «Зеленый лесной рассвет», «Красный октябрь», «Пурпурный дождь» и «Черный ворон». Каждого — по 99 экземпляров (розничная цена — CHF 10,9 тыс.).

Настольные часы L`Epee 1839 Grenade Настольные часы L`Epee 1839 Grenade Подвесные часы L`Epee 1839 Hot Balloon Настольные часы L`Epee 1839 Time Flies

Алексей Тарханов, Юрий Хнычкин