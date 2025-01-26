Травники и травницы

Минздрав Республики Башкортостан запустил первый в России региональный реестр специалистов в области народной медицины. Пока в нем всего семь человек — они занимаются траволечением, костоправством, йогатерапией, акупунктурой и подобными практиками. Член думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что башкирские власти «сделали шаг к контролю над ситуацией» с распространением нетрадиционной медицины. При этом в Госдуме обсуждается законопроект о создании аналогичного федерального реестра. Эксперт в области доказательной медицины Василий Власов напоминает, что целительство и тому подобные практики не имеют научного обоснования. Он призывает региональные власти не регистрировать целителей, а отслеживать их деятельность и наказывать в случае причинения вреда здоровью граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народные целители получили признание на региональном уровне и готовятся к федеральному

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Народные целители получили признание на региональном уровне и готовятся к федеральному

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минздрав Республики Башкортостан опубликовал реестр специалистов, которые могут официально заниматься народной медициной. Пока в перечне семь человек — в документе указано, что они практикуют траволечение, костоправство, ароматерапию, йогатерапию, акупунктуру, тибетскую пульсотерапию и некие «этнические методы психологического воздействия».

Напомним, что в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» есть ст. 50 «Народная медицина». Таковой закон определяет «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья». Там же подчеркивается, что «к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов».

Согласно закону, порядок занятия народной медициной утверждается в каждом регионе профильным органом исполнительной власти.

Минздрав Башкортостана рассказал “Ъ”, что разрешения на занятия народной медициной выдаются в республике с 2019 года, но в единый официальный реестр их собрали впервые.

Аналогичных открытых списков в других регионах пока нет.

«Право на занятие народной медициной на территории республики имеет гражданин, получивший разрешение министерства. Оно выдается сроком на пять лет, лишение производится по решению министерства»,— сообщили в ведомстве. Порядок выдачи разрешений закреплен приказом минздрава Башкирии. Согласно этому документу, целитель должен подать в ведомство заявление о своей деятельности с указанием конкретного «метода народной медицины». Также необходимо приложить «представление медицинской профессиональной некоммерческой организации». В ведомстве указывают, что целитель, не имеющий медицинского образования, «осуществляет деятельность в области народной медицины под контролем врача — на основе договоров с медицинскими организациями, с врачами, занимающимися частной медицинской практикой».

Первый замруководителя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев подтвердил “Ъ”, что это первый региональный реестр целителей, которые могут официально практиковать народную медицину. Создав такой реестр, башкирские власти «сделали шаг к контролю над ситуацией», подчеркнул господин Башанкаев. Он назвал решение «воодушевляющим примером», но признал, что не все регионы могут реализовать такой проект: «Здесь нужны опыт и экспертиза. Поэтому требуется федеральная законодательная инициатива. Вопросов, которые предстоит решить в ее рамках, много. Пациент не должен сталкиваться с шарлатанством, с псевдоцелителями, поэтому наш комитет уделяет этому вопросу пристальное внимание. Мы работаем над законодательной инициативой, задача которой урегулировать правовые вопросы. Главный принцип: пациент должен получать качественную помощь».

Как сообщал “Ъ”, в течение прошлого года Госдума и профессиональное сообщество работали над законопроектом о деятельности народных целителей. Президент Национальной профессиональной ассоциации народной медицины и оздоровительных практик Владимир Егоров сообщил, что в рамках инициативы уже подготовлены поправки к ст. 50 закона «Об основах охраны здоровья граждан» и некоторым другим законам, связанные с рекламой и информацией. Среди прочего авторы законопроекта хотят создать федеральный реестр народных целителей.

По словам господина Егорова, в России около 100 тыс. практикующих народных лекарей, но только 300 из них имеют официальные разрешения от региональных властей.

«Как работают остальные, кто из них профессионал, а кто некомпетентное лицо или мошенник — все это сложно оценить, пока система выдачи разрешений не заработает хорошо. Сейчас она работает кое-где плохо. Например, Москва и Санкт-Петербург вообще не выдают такие разрешения,— говорит господин Егоров.— Министерство здравоохранения Башкортостана серьезно и вдумчиво к этому подходит, они впервые сделали региональный реестр и открыли его для граждан. А в других регионах с этим сложно». По словам Владимира Егорова, в ближайший месяц законопроект рассмотрит профильный комитет, потом будет этап доработки и, если депутаты сочтут нужным, внесение в Госдуму.

Вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов заявил “Ъ”, что, с точки зрения практикующих врачей, народная медицина — это «разного рода самолечение, которое не является научно-медицинской практикой». Если же наука испытала какие-либо народные средства и обнаружила, что они полезны, то они и так входят в арсенал современной медицины, говорит эксперт: «То есть, по определению, все, что делают целители, с точки зрения медицины бесполезно. Это может быть людям приятно — как массаж, например. Ну если им нравится, то пусть платят деньги. Но никаких настоящих или ненастоящих целителей не существует».

Отдельно господин Власов выделяет самолечение, связанное с использованием немедицинских средств. «Грубо говоря, шаманы, которые бьют в бубен, какие-нибудь массажисты и так далее и тому подобное,— поясняет господин Власов.— Эта ненаучная практика и обозначается обычно народной медициной. Ее чрезвычайно много во всех странах. К сожалению, эти целители имеют свойство использовать лекарства — по крайней мере некоторые из них — и этим иногда могут наносить вред. Поэтому существует озабоченность, как бы сделать так, чтобы была польза от такой помощи и не было вреда. Ничего хорошего никто до сих пор не придумал». Эксперт считает «очень правильным» положение законодательства о том, что подобного рода целителей должны проверять региональные органы управления здравоохранением. «Преследовать тех, кто нарушает закон, надо, а вот пытаться регистрировать нет никакого смысла»,— считает господин Власов.

Наталья Костарнова; Венера Хисамова, Уфа