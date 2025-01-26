Главные новости недели в Нижегородской области к 26 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Этажи»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Торговый центр «Этажи»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство региона подтвердило планы переезда мэрии Нижнего Новгорода в здание ТЦ «Этажи». Власти рассчитывают, что администрация покинет пятый корпус кремля до конца 2025 года.

Суд пересмотрел решение об изъятии нажитого с 2012 года имущества у осужденного экс-руководителя межрегиональных управлений Росприроднадзора Олега Кручинина и его семьи. Апелляция снизила требования прокурора по активам Кручининых, оставив им квартиру и автомобиль.

Нижегородские власти предложили включать садовые товарищества (СНТ) в состав населенных пунктов. В случае принятия законопроекта появятся требования, при соблюдении которых СНТ можно присоединить к существующим населенным пунктам или образовать на их месте новый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородский кремль, корпус №11

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Нижегородский кремль, корпус №11

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

В нижегородском кремле откроют генконсульство Беларуси. Ремонт в 11-м корпусе согласовали с белорусской стороной. Летом торжественное открытие генконсульства может посетить президент республики Александр Лукашенко.

Экс-руководитель снесенной лодочной станции «Турист» Никита Суходоев хочет вновь ее возглавить. Он просит признать недействительным протокол заседания, на котором его отстранили от должности. Господин Суходоев считает, что здание администрации силовым путем «захватили» его оппоненты из числа лодочников.

«Газпром» попросил налоговую льготу для газификации Нижегородской области. Газовики сослались на то, что газификация севера региона, оцененная в 53 млрд руб., не окупаема.

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Нижегородские власти упростят снос муниципальных объектов, попадающих в проекты комплексного развития территории (КРТ). Положение о списании дополнят нормой о том, что инвестор может или выплатить компенсацию, или вернуть в казну равнозначные объекты.

Нижегородские депутаты предложили частично декриминализовать преступления на транспорте и увеличить сумму ущерба, при котором наступает уголовная ответственность за повреждение транспорта и нарушение правил безопасности на нем, с 1 до 10 млн руб. Это позволит защитить сотрудников от уголовных дел в условиях острого кадрового дефицита, считают авторы инициативы.