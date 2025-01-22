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В Нижегородской области СНТ предлагают включать в состав населенных пунктов

Законопроект о включении садовых товариществ в состав населенных пунктов рассматривается в заксобрании Нижегородской области. Вопрос обсудили на заседании комитета по градразвитию 21 января.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам директора государственно-правового департамента региона Леонида Литвиненко, законопроект разработали из-за изменений в федеральном законодательстве. Предлагается установить требования, при соблюдении которых садовые некоммерческие товарищества (СНТ) можно присоединить к существующим населенным пунктам или образовать новый населенный пункт. Среди требований для включения территории в состав населенного пункта — наличие у СНТ общей границы с населенным пунктом и инфраструктуры, а также решения членов СНТ и подтверждение мнения местных жителей. Кроме того, на 50% земельных участков должны быть расположены жилые дома.

У депутатов возникли вопросы, каким образом возможно формирование нового населенного пункта в границах СНТ, если к населенным пунктам в соответствии с Градостроительным кодексом есть определенные требования, связанные с вопросами безопасности, дорожной инфраструктуры, ЖКХ и т.д. «Я пронимаю, когда к целому присоединяется кусок. Садовые товарищества действительно стали находиться в центре Нижнего Новгорода, поэтому к присоединению вопросов нет. Но если СНТ претендует на получение статуса населенного пункта, непонятно, как это будет реализовано», - сказал депутат Игорь Норенков.

И.о. министра градостроительной деятельности Дарья Шунаева ответила, что создать населенный пункт путем механического внесения сведений в государственный реестр — не вариант. Это возможно только в том случае, если создана необходимая база — инфраструктура и так далее. Сегодняшняя задача — определить критерии территориальных образований, которые были садами, а стали фактически жилой территорией.

Комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении на заседании регионального парламента 30 января.

Ксения Кучерявых

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