Нижегородское правительство подтвердило планы переезда мэрии в «Этажи»

В правительстве Нижегородской области на запрос «Ъ-Приволжье» подтвердили планы переезда администрации Нижнего Новгорода из пятого корпуса кремля в здание торгового центра «Этажи», недавно приобретенного госпредприятием «Нижегородская областная фармация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Действительно, в планах регионального правительства — высвобождение части зданий на территории кремля. Сейчас, в частности, рассматривается переезд из пятого корпуса администрации Нижнего Новгорода — на площади бывшего торгового центра "Этажи"»,— сообщили в правительстве, добавив, что переезд надеются завершить до конца года.

Там рассказали и о других планируемых переездах. Так, в 2025 году в ранее освобожденном корпусе №10 запланировано открытие культурно-выставочного центра «Русский музей. Нижний Новгород».

Также рассматривают высвобождение, например, арбитражного суда. Сейчас идет работа по подбору помещений, поэтому конкретных сроков переездов нет.

В правительстве напомнили, что в приобретенный в 2024 году Дом связи на площади Горького постепенно переедут представители федеральных органов исполнительной власти из здания «Нижполиграфа», в котором создают технопарк среднего профессионального образования.

Подробнее о покупке нижегородским госпредприятием бывшего торгового центра — в материале «Ъ-Приволжье» «Поставщик лекарств поднялся на "Этажи"»

Иван Сергеев