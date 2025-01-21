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Осужденный чиновник уедет на «Ниве»

Нижегородский облсуд пересмотрел решение об изъятии имущества семьи Кручининых

Нижегородский областной суд пересмотрел решение, по которому у бывшего руководителя теруправления Росприроднадзора Олега Кручинина, его жены и матери изъяли все имущество, нажитое с 2012 года, в том числе стоимость проданных автомашин. Олег Кручинин ранее был осужден на 11 лет за получение взяток. После этого областной прокурор подал иск об обращении в доход государства недвижимости, машин и 16 млн руб., считая, что расходы семьи Кручининых превышали ее легальные доходы. Однако жена арестанта с тремя детьми в случае полного изъятия потеряла бы единственное жилье. Апелляционная инстанция снизила требования прокурора по активам Кручининых, оставив им квартиру и автомобиль «Нива», однако это решение может быть пересмотрено, так как разбирательства продолжатся в кассации.

Осужденный Олег Кручинин не согласен с лишением его семьи имущества

Осужденный Олег Кручинин не согласен с лишением его семьи имущества

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Осужденный Олег Кручинин не согласен с лишением его семьи имущества

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском областном суде рассмотрели гражданское дело по иску прокурора области Андрея Травкина, просившего обратить в доход бюджета Российской Федерации имущество семьи бывшего руководителя управлений Росприроднадзора по Нижегородской, а затем Самарской областей Олега Кручинина. В октябре 2023 года его осудили за получение взяток. Олег Кручинин был приговорен к 11 годам заключения и штрафу в 230 млн руб.

Областной прокурор подал гражданский иск к отбывающему срок в ИК-11 бывшему чиновнику, его жене Веронике Кручининой и матери Лидии Кручининой.

Сличив их официальные доходы, полученные в 2012–2021 годах, в прокуратуре решили, что семья Кручининых не могла приобрести имеющееся у них имущество на легально полученные средства. В августе прошлого года судья районного суда Алексей Чайко удовлетворил иск прокурора.

Суд решил обратить в доход государства автомобиль «Нива», 123-метровую квартиру Олега Кручинина и его жены на Сергиевской улице, дом с участком в деревне Малый Суходол и две иномарки Cadillac Escalade и Chevrolet Camaro, купленные матерью в 2018 году. Также с трех ответчиков было взыскано более 16 млн руб. — совокупная стоимость ранее проданной квартиры супругов на улице Бориса Панина и двух автомобилей Mercedes-Benz.

Осужденный и его родственники обжаловали это решение суда. В апелляционном суде их адвокат Михаил Гаранин доказывал, что мать бывшего чиновника Лидия Кручинина вовсе не «бабушка-божий одуванчик», как ее пытается представить прокуратура. В 2001–2012 годах была индивидуальным предпринимателем, а также соучредителем ООО «Агава», «Дом.С», «Вадская Нефтебаза», эти общества прилично зарабатывали.

Представители областной прокуратуры Константин Балов и Кирилл Подгорнов парировали, что изучали отчетность компаний по данным ФНС и какие-либо крупные сделки документально не подтверждены. Мать бывшего чиновника в прокуратуре посчитали номинальным, подставным предпринимателем. Адвокат семьи Кручининых это опровергал. Вероника Кручинина лично приобщила полученные только в январе 2024 года документы о кредитах семьи, так как ранее они были у следователя. По словам Михаила Гаранина, автомобили приобретались последовательно: одна иномарка продавалась, потом на эти деньги с добавлением кредита покупалась другая. Поэтому легальных средств хватало, а прокурор «смешал все имущество в кучу», требуя солидарного взыскания «всего за всех», заметил адвокат.

Одним из основных аргументов ответчиков было то, что в случае изъятия квартиры на Сергиевской жена Олега Кручинина потеряет право на единственное жилье, фактически женщина окажется на улице с тремя детьми, в том числе инвалидом-колясочником.

«Это противоречит Конституции и всем нормам морали — у нас прошел год Семьи, государство декларирует поддержку материнства и детства. В суде первой инстанции прокуратура предлагала переселить Веронику с детьми в дачный домик с туалетом на улице. Это как вообще? Она за двадцать лет в браке сама неужели ничего не нажила?» — заявил Михаил Гаранин, добавив, что «Ниву» Олега Кручинина также нельзя считать типичным автомобилем коррупционера.

Адвокат делал акцент на том, что прокуратура не предъявила источников незаконного дохода бывшего чиновника Росприроднадзора с 2012 года — с тех пор, когда он еще служил в органах МВД, а также не доказала каких-либо его коррупционных правонарушений. Кроме приговора за взяточничество, вину в котором Олег Кручинин отрицал, больше никаких юридических фактов нет, утверждал Михаил Гаранин. Поэтому прокуратуре следует отказать в иске за пропуском исковой давности, отметил он, считая, что случай с Олегом Кручининым не подпадает под новую судебную практику о бессрочных взысканиях коррупционного имущества.

Сотрудники прокуратуры утверждали обратное и просили областной суд оставить в силе решение о взыскании имущества семьи Кручининых.

В результате тройка апелляционных судей пересмотрела санкции. Осужденному Олегу Кручинину и его бывшей жене суд оставил «Ниву» и квартиру на Сергиевской.

Осенью 2024 года супруги Кручинины оформили развод, но суд свидетельство о расторжении брака не принял, так как они развелись после судебного решения. У матери Лидии Кручининой в доход РФ изъяли дом с участком в Большом Суходоле, автомобили Cadillac Escalade и Chevrolet Camaro. Также Олег Кручинин и его родные должны солидарно уплатить в госбюджет порядка 16 млн руб. от стоимости проданной квартиры и двух Mercedes. Ответчики, отстоявшие часть своего имущества, намерены дальше обжаловать решение в кассационном суде.

Прокурор области Андрей Травкин, очевидно, также подаст кассационное представление, но от комментариев представители надзорного ведомства отказались.

Роман Кряжев

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