Капитаны отчаливают от Уголовного кодекса

Транспортный комитет заксобрания Нижегородской области выступил автором поправок к Уголовному кодексу РФ. Депутаты предложили в десять раз увеличить сумму ущерба, при котором наступает уголовная ответственность за повреждение транспорта и нарушение правил безопасности на нем — с 1 до 10 миллионов рублей. Это позволит защитить сотрудников транспортных компаний от уголовных дел в условиях острого кадрового дефицита. Инициатором стала судоходная компания «Волжское пароходство», считающая, что ущерб в миллион рублей от посаженного на мель судна легко покрывается страховкой, а пока отрасль теряет работников, получающих судимости. 30 января эта инициатива будет направлена в Госдуму РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту внес законодательную инициативу о частичной декриминализации преступлений в транспортной сфере. Поправки касаются ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» и ст. 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

Депутаты предложили увеличить размер крупного ущерба по данным преступлениям, который влечет за собой уголовную ответственность.

Сейчас в Уголовном кодексе по данным статьям он составляет 1 млн руб. — этой суммы достаточно, чтобы возбудить уголовное дело. Но депутаты считают ее явно несоразмерной стоимости повреждаемых в результате аварий транспортных средств и инфраструктуры.

Ответственность за столкновение судов несут капитаны и штурманы. В случае схода вагонов с рельс железной дороги следствием также определяется конкретный виновник. Количество уголовных дел по ст. 263 УК РФ ежегодно растет, по данным Генпрокуратуры, за пять лет их количество удвоилось со 109 до 201. Положительная динамика наблюдается и по ст. 267 УК РФ — с 2019 по 2023 годы зафиксирован рост таких преступлений с четырех до 36 случаев. Соответственно, больше становится обвиняемых и осужденных сотрудников транспортных компаний. Чтобы сократить дисбаланс ущерба и ответственности за него, депутаты предложили повысить планку причиненного вреда с 1 до 10 млн руб. по обеим статьям Уголовного кодекса.

Инициатором этого законопроекта выступила судоходная компания «Волжское пароходство». В 2018–2023 годах ее суда побывали в 32-х транспортных происшествиях. В них не было человеческих жертв, но сумма ущерба имуществу позволила силовикам возбудить уголовные дела против сотрудников компании. В силу специфики и стоимости ремонта судов ущерб в любом случае превышает миллион рублей.

«Проект закона важен для мотивации сотрудников любой транспортной компании. В нашем случае субъектами преступлений выступают капитаны, их помощники и штурманы. При любом малейшем столкновении или посадке судна на мель, что происходит достаточно часто, появляется ущерб в виде буквально одной царапины корпуса. При этом перспективы уголовного дела демотивируют сотрудников. Они не хотят работать, поскольку у них в биографии будет судимость», — рассказал на заседании комитета административный директор «Волжского пароходства» Рустем Галеев.

Повышение планки ущерба могло бы серьезно сократить количество осужденных сотрудников, учитывая, что ущерб компаниям покрывает страховка, а общественная опасность происшествий минимальна, сообщил господин Галеев.

Например, по предложенным к Уголовному кодексу поправкам были бы декриминализованы 26 из 32-х происшествий с судами пароходства.

Комитет по транспорту отметил и существенный рост стоимости импортных запчастей: они могут дорожать на 100% в год. В «Волжском пароходстве» и нижегородском метрополитене рост стоимости комплектующих составил 20% и 40% соответственно. На фоне удорожания имущества транспортных компаний существующая ответственность не оправдана, полагает председатель транспортного комитета Владимир Солдатенков.

«Стоимость услуг и запчастей несопоставима с ущербом по уголовным делам. А под удар у нас попадает плавсостав и работники других видов транспорта, которых и так не хватает», — подытожил он.

Проект поправок к Уголовному кодексу РФ члены комитета единогласно рекомендовали поддержать. Ожидается, что 30 января эту законодательную инициативу одобрит заксобрание Нижегородской области, после чего ее направят на рассмотрение в Госдуму РФ. По поводу перспектив изменения федерального закона депутат Юрий Лебедев вспомнил, что за последние годы Госдума одобрила единичные законопроекты от Нижегородской области — большинство инициатив региона были отклонены.

Роман Рыскаль