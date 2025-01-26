КС РФ примет решение по вопросу права граждан на землю в нацпарке Сочи 28 января

Конституционный суд России примет решение по вопросу прав граждан на земельные участки в Сочинском национальном парке 28 января, сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Слушания по жалобам владельцев прошли 5 декабря 2024 года. Спор касается участков, выделенных для коллективного садоводства в 1980-х годах и переданных организациям, которые создали садовые товарищества. Эти земли стали пожизненным наследуемым владением и были зарегистрированы как собственность.

Однако в 2021 году природоохранная прокуратура заявила о нарушениях при передаче земель, так как часть из них находится в федеральной собственности без соответствующего согласия. Суды поддержали доводы прокуратуры и признали права владельцев отсутствующими.

Заявители утверждают, что статьи 209 Гражданского кодекса и части 5 статьи 1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» позволяют судам игнорировать фактическое владение земельными участками. Они также указывают на отсутствие гарантий для добросовестных собственников в случае требований о признании права отсутствующим, что вызывает сомнения в статьях 304 и 12 Гражданского кодекса.

Ранее в Сочи арестовали имущество обвиняемых в хищении земель нацпарка. Стоимость арестованных активов, включая недвижимость в Болгарии, превышает 1,5 млрд руб.

Тат Гаспарян