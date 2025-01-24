В Татарстане в 2025 году откроют 12 объектов культурного наследия после реставрации
В Татарстане в 2025 году планируют завершить реставрацию 12 объектов культурного наследия. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на заседании итоговой коллегии комитета.
В Татарстане в 2025 году откроют 12 объектов культурного наследия после реставрации
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В Казани реставрируют памятник павшим воинам, Петропавловский собор и четыре здания Казанского Богородицкого монастыря.
В Чистополе обновят купеческий дом конца XIX века, в Кукморском районе — мечеть середины XIX века, а в Заинском районе — Троицкую церковь.
В Высокогорском районе отреставрируют мечеть начала XX века в селе Айбаш, а в Менделеевском районе — здание заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и К» 1870 года и Ремесленное училище в селе Новый Кокшан.
В 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане направили 5,8 млн руб.