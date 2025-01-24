В Татарстане в 2025 году планируют завершить реставрацию 12 объектов культурного наследия. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на заседании итоговой коллегии комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году откроют 12 объектов культурного наследия после реставрации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году откроют 12 объектов культурного наследия после реставрации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани реставрируют памятник павшим воинам, Петропавловский собор и четыре здания Казанского Богородицкого монастыря.

В Чистополе обновят купеческий дом конца XIX века, в Кукморском районе — мечеть середины XIX века, а в Заинском районе — Троицкую церковь.

В Высокогорском районе отреставрируют мечеть начала XX века в селе Айбаш, а в Менделеевском районе — здание заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и К» 1870 года и Ремесленное училище в селе Новый Кокшан.

В 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане направили 5,8 млн руб.

Анар Зейналов