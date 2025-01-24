Коллективное несознательное

С момента принятия в 1995 году указа президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики РФ», впервые предложившего нормативную модель паевого инвестиционного фонда (ПИФ), а затем после принятия в 2001 году закона «Об инвестиционных фондах» индустрия коллективных инвестиций прошла значительное развитие. Корпоративная форма акционерного инвестфонда стала редкостью, а договорная форма — ПИФ — прижилась, оказавшись более гибкой.

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Фото: Пресс-служба НАУФОР Президент НАУФОР Алексей Тимофеев

Фото: Пресс-служба НАУФОР

Однако пока массовый мелкий инвестор на фондовый рынок не вышел и не стал ни клиентом брокеров, ни пайщиком ПИФов. Те же розничные инвесторы, которые на фондовый рынок вышли, выбирают ПИФы не реже, чем брокерские услуги. По данным ЦБ, на конец третьего квартала 2024 года доля пустых и «пробных» (менее 10 тыс. руб.) брокерских счетов составляла 89,5% от их общего числа. То есть у 34 млн клиентов зафондировано 5,3 млн счетов. При этом клиентов с активами до 1 млн руб. примерно 4 млн, с активами 1–10 млн руб.— 540 тыс. человек. Их активы составляют 2,3 трлн руб. Число мелких клиентов брокеров примерно равно количеству пайщиков открытых ПИФов (2 млн человек) и биржевых ПИФов (1–2 млн). При этом стоимость чистых активов открытых и биржевых ПИФов для неквалифицированных инвесторов составляла 2 трлн руб.

Для развития индустрии коллективных инвестиций должны быть приняты меры, более убедительные для выхода мелких инвесторов на рынок и выбора ими ПИФов в качестве финансового продукта. Это даст им возможность не только выбирать между вкладами и инвестициями на рынке ценных бумаг, но и оценить преимущества ПИФов, которых у них нет при инвестировании через брокеров. Рынок получит институционального инвестора, который сможет обеспечить его более высокую стабильность и качество корпоративного управления.

Во-первых, следует признать, что ИИС-3 не годится для привлечения мелких инвесторов и его совершенствование могло бы состоять в поощрении инвестиций именно в ПИФы. Кроме того, для паев ПИФов должна быть введена льгота на пятилетнее владение, действующая для других ценных бумаг.

Во-вторых, «поженив» в свое время индустрию биржевых ПИФов и брокеров, важно «поженить» брокеров и индустрию открытых ПИФов. Для этого необходимо дать возможность приобретать паи этих фондов на брокерские счета, что невозможно без передачи брокеру статуса налогового агента.

В-третьих, следует расширить линейку инструментов для ПИФов до круга инструментов, доступных через брокеров, а возможно, и шире. Следует позволить создание «плечевых» розничных ПИФов, снять ограничения, мешающие расширению индексной линейки ПИФов, позволить больше инвестировать в биржевые товары, а также в ЦФА.

В-четвертых, при введении полисов долевого страхования жизни предстоит быть очень осторожными, чтобы не нарушить конкуренцию в индустрии, участниками которой становятся страховщики.

В-пятых, началось обсуждение изменений подходов к налогообложению доходов ЗПИФов. Законодательство изменять не обязательно — ФНС научилась выявлять схемы злоупотребления, а Верховный суд поддержал выработанные ею критерии. Но если изменения делать придется, необходимо быть очень осторожными, чтобы не навредить большей части индустрии, добросовестно обслуживающей инвестиционный процесс и являющейся основным институтом коллективного инвестирования для крупных инвесторов.

Алексей Тимофеев, президент НАУФОР