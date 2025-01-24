Ставка поднялась на порт

В дискуссию с ЦБ относительно ставки вступили и портовые операторы. Участники рынка сообщили регулятору, что взяли на себя обязательства по инвестированию порядка 900 млрд руб. до 2030 года, но заградительная ключевая ставка не дает возможности привлекать заемные средства. В ЦБ посоветовали замещать банковские кредиты долевым финансированием и пообещали снижение инфляции до 4% в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) и ЦБ обменялись письмами относительно влияния ключевой ставки на инвестиции. Копии обращения исполнительного директора АСОП Серика Жусупова и ответа департамента денежно-кредитной политики ЦБ от 17 января есть у “Ъ”.

Как отмечается в письме АСОП, за 25 лет портовые мощности выросли более чем в пять раз, до 1,37 млрд тонн, а объем перевалки — более чем в 5,6 раза, до 906,5 млн тонн. При этом соотношение частных и государственных инвестиций не опускалось ниже 5–10 руб. к 1 руб. В 2024 году, пишет господин Жусупов, второй раз за всю новейшую историю портов (первый раз — в 2022 году), наблюдается тенденция к снижению грузооборота. По итогам года показатель снизился на 2,3%, до 886,3 млн тонн. Сократилась перевалка и сухих (на 1,9%), и наливных грузов (на 2,6%), из всех типов сообщения вырос только импорт (на 11%). Из бассейнов небольшой прирост наблюдается только в Балтийском и Каспийском.

Реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система», предполагающего рост объема международных перевозок к 2030 году в 1,5 раза и увеличение мощностей морских портов до 1,6 млрд тонн, потребует 580 млрд руб. частных и 119 млрд руб. государственных инвестиций. Дополнительно, указывают в АСОП, заявлено еще 33 проекта с частными инвестициями более 300 млрд руб.

Но санкции и ограничение на формирование доходной части портовых проектов в иностранной валюте препятствуют кредитованию за пределами РФ, а «практически запретительная базовая ставка» ЦБ не позволяет использовать заемные средства, говорится в письме. В этой связи Серик Жусупов попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину «при принятии решений по ключевой ставке и иным мерам по борьбе с инфляцией учитывать возможные негативные последствия для портовой и других отраслей транспорта».

В ЦБ ответили АСОП, что «полагаться только на заемное финансирование и допускать ускорение роста кредитной нагрузки, непропорциональное динамике доходов предприятий, чревато существенными сложностями с обслуживанием долга». Вместо банковских кредитов, пишет регулятор, компании могут активнее привлекать долевое финансирование, развитию которого и будет «уделено особое внимание в предстоящие годы». По прогнозу ЦБ, сказано в письме, годовая инфляция «снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем».

Высокая ставка ЦБ вызывала беспокойство и в других отраслях промышленности. В «Северстали» допускали на этом фоне пересмотр инвестиций в 2025 году. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил об угрозе для поддержания темпов производства, а глава «Ростеха» Сергей Чемезов — о рисках для экспорта продукции длительного цикла производства.

Высокая ставка ЦБ РФ приводит не столько к снижению инфляции, сколько к ограничению деловой активности, сокращению инвестиций и выпуска товаров, говорит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. Он указывает, что сокращение выпуска в натуральном выражении за январь—ноябрь 2024 года Росстат фиксирует во многих отраслях. В добыче угля отрицательные значения отмечаются восемь месяцев, железной руды — семь, известняка — восемь, гипсового камня — пять, щебня — десять, песков — девять. Среди обрабатывающих производств негативная динамика в течение нескольких месяцев отмечалась в производстве лесоматериалов, кокса, дизтоплива, конструкций из черных металлов, труб, проката. До «светлого будущего», к которому стремится ЦБ, доживут не все предприятия, резюмирует господин Савчук.

Наталья Скорлыгина