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34 млрд на зарплаты госслужащих, 18 млн на отлов собак и третье место в России по качеству жизни

Главные новости к вечеру четверга — 23 января 2025 года.

В Казани расходы на зарплаты чиновников и бюджетников превысили 34 млрд руб. за год. На оплату труда муниципальных служащих направили 2,1 млрд руб., включая страховые взносы. Работники подведомственных учреждений в сумме вместе со страховкой получили 32 млрд руб.

В Татарстане на отлов бездомных животных потратят 18,7 млн руб. Больше всего средств планируется направить Зеленодольскому району — почти 5,3 млн руб., Альметьевскому району — 2,5 млн руб. и Казани — 1,8 млн руб.

Татарстан занял третье место в рейтинге 20 регионов России с лучшим качеством жизни. Республика уступила только Москве и Санкт-Петербургу, которые находятся на первом и втором местах.

В Татарстане число разводов за год уменьшилось на 5,3%. По соотношению числа разводов на тысячу браков республика заняла первое место ПФО с лучшим показателем — 570. Всего в прошлом году в органы ЗАГС республики для расторжения брака подали заявления 13,5 тыс. семей.

Директор спортивного клуба в Мамадышском районе получил тюремный срок за издевательства над 12 детьми. Во время тренировок на выезде в летний лагерь он применял физическое и психологическое насилие в отношении детей во время тренировок. Обвиняемого приговорили к 2 годам и 2 месяцам тюрьмы с испытательным сроком 2 года.

Прокуратура Чувашии добилась дофинансирования жилья для сирот на 500 млн руб. 23 ребенка получили благоустроенные квартиры в новом доме в Канашском округе. Прокуратура лично проконтролировала процесс: застройщику вынесли предостережение, а подрядчик и заказчик регулярно отчитывались о ходе работ на совещаниях.

Нижнекамца будут судить за 10 попыток сбыть наркотики через интернет. Общая масса запрещенного вещества, которую 40-летний мужчина пытался продать, составила 12,35 гр. Обвиняемый действовал совместно с группой лиц, материалы по их уголовным делам рассмотрят отдельно.

В Азнакаевском районе Татарстана 11-летний мальчик умер после игры в хоккей с друзьями. После того как он вернулся домой с улицы, ребенку стало очень плохо, и родители вызвали скорую помощь. Спасти мальчика прибывшей бригаде скорой помощи не удалось. Следком Татарстана выясняет обстоятельства трагедии.

Дарья Сайфиева

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