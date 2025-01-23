На отлов бездомных животных в 20 районах Татарстана выделят более 18 млн руб.
В Татарстане на отлов бездомных животных в 19 районах и Казани потратят 18,7 млн рублей. Все соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.
На отлов бездомных животных в 20 районах Татарстана выделят более 18 млн руб.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Самую большую сумму на отлов животных хотят выделить Зеленодольскому району — почти 5,3 млн руб., за ним идет Альметьевский район — 2,5 млн руб. и Казань с суммой 1,8 млн руб. В Бугульминский район планируют направить 1,6 млн руб., в Лениногорский — 947 тыс. руб.
Среди остальных районов распределение средств выглядит следующим образом:
• Лаишевский — 855,7 тыс. руб.;
• Нурлатский — 734,3 тыс. руб.;
• Кукморский — 610 тыс. руб.;
• Тукаевский — 610 тыс. руб.;
• Арский — 598,4 тыс. руб.;
• Мамадышский — 481,6 тыс. руб.;
• Сармановский — 390 тыс. руб.;
• Черемшанский — 224,2 тыс. руб.;
• Верхнеуслонский — 339,7 тыс. руб.;
• Алексеевский — 278,1 тыс. руб.;
• Кайбицкий — 141,3 тыс. руб.;
• Аксубаевский — 328,2 тыс. руб.;
• Агрызский — 398,7 тыс. руб.;
• Сабинский — 365,5 тыс. руб.;
• Тюлячинский — 149,2 тыс. руб.
В Зеленодольском районе на пожилую женщину напали бездомные собаки, в результате она получила травмы и была госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело. Позднее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе дела.