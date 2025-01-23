В Татарстане на отлов бездомных животных в 19 районах и Казани потратят 18,7 млн рублей. Все соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На отлов бездомных животных в 20 районах Татарстана выделят более 18 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ На отлов бездомных животных в 20 районах Татарстана выделят более 18 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Самую большую сумму на отлов животных хотят выделить Зеленодольскому району — почти 5,3 млн руб., за ним идет Альметьевский район — 2,5 млн руб. и Казань с суммой 1,8 млн руб. В Бугульминский район планируют направить 1,6 млн руб., в Лениногорский — 947 тыс. руб.

Среди остальных районов распределение средств выглядит следующим образом:

• Лаишевский — 855,7 тыс. руб.;

• Нурлатский — 734,3 тыс. руб.;

• Кукморский — 610 тыс. руб.;

• Тукаевский — 610 тыс. руб.;

• Арский — 598,4 тыс. руб.;

• Мамадышский — 481,6 тыс. руб.;

• Сармановский — 390 тыс. руб.;

• Черемшанский — 224,2 тыс. руб.;

• Верхнеуслонский — 339,7 тыс. руб.;

• Алексеевский — 278,1 тыс. руб.;

• Кайбицкий — 141,3 тыс. руб.;

• Аксубаевский — 328,2 тыс. руб.;

• Агрызский — 398,7 тыс. руб.;

• Сабинский — 365,5 тыс. руб.;

• Тюлячинский — 149,2 тыс. руб.

В Зеленодольском районе на пожилую женщину напали бездомные собаки, в результате она получила травмы и была госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело. Позднее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе дела.

Артём Дергунов