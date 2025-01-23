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В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей, возбуждено уголовное дело

В ПГТ Актюбинский Азнакаевского района скончался 11-летний мальчик, который незадолго до этого играл с друзьями во дворе в хоккей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, после того как мальчик вернулся с улицы домой, он почувствовал себя плохо, и родители вызвали скорую помощь. Прибывшей на место бригаде медиков спасти ребенка не удалось.

В настоящее время проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Артём Дергунов

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