В Татарстане ребенок умер после игры в хоккей, возбуждено уголовное дело

В ПГТ Актюбинский Азнакаевского района скончался 11-летний мальчик, который незадолго до этого играл с друзьями во дворе в хоккей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, после того как мальчик вернулся с улицы домой, он почувствовал себя плохо, и родители вызвали скорую помощь. Прибывшей на место бригаде медиков спасти ребенка не удалось.

В настоящее время проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Артём Дергунов