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В Казани расходы на зарплаты чиновников и бюджетников за год превысили 34 млрд руб.

В Казани затраты на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений за 2024 год составили 34,3 млрд руб. Это на 6 млрд больше, чем в 2023 году. Информация об этом опубликована в сборнике муниципальных правовых актов.

В Казани расходы на зарплаты чиновников и бюджетников за год превысили 34 млрд руб.

В Казани расходы на зарплаты чиновников и бюджетников за год превысили 34 млрд руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани расходы на зарплаты чиновников и бюджетников за год превысили 34 млрд руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На зарплаты муниципальных служащих, включая страховые взносы, было направлено 2,1 млрд руб. По данным на 1 января 2025 года, среднесписочная численность сотрудников органов местного самоуправления составила 1,6 тыс. человек.

Работники подведомственных учреждений, численность которых достигла 37,3 тыс., получили в общей сложности 32 млрд руб. Эта сумма также включает страховые взносы.

Для сравнения: на 1 января 2024 года в Казани насчитывалось 1655 муниципальных служащих, на содержание которых было потрачено 1,78 млрд руб. На оплату труда 37,3 тыс. сотрудников подведомственных учреждений в 2023 году ушло 26,4 млрд руб.

Анар Зейналов

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