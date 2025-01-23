В Татарстане в 2024 году уменьшилось число разводов

Татарстанцы в прошлом году разводились на 5,3% реже, чем год назад. Об этом сообщила глава Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Эльвира Ахметова на итоговой коллегии ведомства.

«По соотношению числа разводов на тысячу браков наша республика имеет один из лучших показателей в ПФО — 570. Для сравнения: в соседней Республике Марий Эл он составляет 858, в Чувашской Республике — 779, в Оренбургской области — 774», — добавила она.

Всего в прошлом году в органы ЗАГС республики для расторжения брака подали заявления 13,5 тыс. семей. Средний возраст супругов, желающих развестись, составлял 40–49 лет, проживших вместе не менее 10–19 лет.

Уровень смертности в Татарстане в прошлом году превысил рождаемость, свидетельствуют данные Татарстанстата.

Дарья Сайфиева